Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що майже все місто є сірою зоною. Його не контролює противник, але й не українська армія.

Що насправді відбувається у Вовчанську?

Військовий експерт пояснив, що контроль міста – це коли військові закріпились на цій території. Водночас у Вовчанську більшість будинків знищені. Тому наразі ні Україна, ні Росія не можуть говорити про повний контроль над ним.

80% міста – це сіра зона, в якій пересуваються і наші, і російські війська. Там ідуть боєзіткнення,

– наголосив він.

Бої у Вовчанську: дивіться на карті

Крім того, якби росіяни справді повністю окупували Вовчанськ, вони б зробили з нього свою військову базу, де б накопичували особовий склад, техніку, боєприпаси. В такому випадку противник рухався б далі і бої ішли за 5 – 10 кілометрів від міста. Однак цього немає.

