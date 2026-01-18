Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что из-за этого боевая работа для украинских военных там очень тяжелая. Важно уничтожать не только российские группы, но и бить по их логистическим маршрутам.

Об угрозах возле Гуляйполя

По словам генерала армии, на Гуляйпольском направлении россияне применяют тактику просачивания в конкретные подвалы и здания в центре города Гуляйполе. Для уничтожения врага требуется большое количество украинских бойцов.

Идет сложная боевая работа в городе. Выявлять точки россиян трудно, они прячутся. Оккупанты появляются только в выгодные для них моменты, в частности, когда подтягивают резервы,

– пояснил он.

Сейчас ВСУ на этом направлении сосредоточены на зачистке вражеских групп на контрударах по российской логистике (мосты и железной дороги), по которой движется подкрепление – живая сила, артиллерийские и ракетные системы, боеприпасы.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на этом направлении 102-й бригаде территориальной обороны удалось стабилизировать ситуацию. Однако бойцы очень истощены из-за длительного пребывания без полноценной ротации и доукомплектования.

Как россияне продвинулись в Гуляйполе: смотрите на карте

Маломуж отметил, что ситуация очень сложная – захват врагом позиций в Гуляйполе грозит размещением боевых средств на выгодных ему высотах. Поэтому украинской армии нужно проводить эффективную работу, чтобы россияне не имели благоприятных условий для развертывания быстрого наступления.

