Росіяни провокували Україну в Чорному морі, але їхній новіший корабель "здувся"

Україна проводить у Чорному морі навчання "Об'єднанні зусилля – 2021". Російські корабелі намагалися спровокувати українських моряків, однак їхнім "новеньким" кораблям забракло потужності.

Сталася пригода 23 вересня близько 00:30 за київським часом. Для стратегічного командно-штабного навчання Україна закрила район Чорного моря.

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Російські кораблі провокували українців

До українського військового корабля "Горлівка" раптом наблизився корабель Росії. Він став з'ясовувати характер дій українського корабля через канал морського радіозв'язку. Втім, він не дотримувався правил радіообміну, приховуючи свої позивний та належність.

Вранці, біля 10:00 години, у напрямку закритого району почав маневрувати російський прикордонний сторожовий корабель "Изумруд". Він прослідував на перетин курсу українського патрульного катеру "Слов'янськ". Втім через високу маневреність цього українського катеру типу "Айленд" кораблі розійшлися по кормі на відстані однієї милі.

Надалі десантний корабель "Саратов" та "Изумруд", які базуються в окупованому Криму, спостерігали за українськими військовими.

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"Сучасне російське судно не впоралося з маневром"

Як зазначив на своїй сторінці у фейсбуці експерт Української морської незалежної профспілки і громадський діяч Борис Бабін, росіяни хотіли "підрізати" курс українців.

"Ізумруд" намагався змусити змінити курс українського "Слов'янська". Як підкреслює Бабін, це той самий "Ізумруд" що брав участь у обстрілі та захопленні катерів ВМС України у 2018 році. А "Слов'янськ" – це катер, який у 2019 році передала берегова охорона ВМС США.

Та ці маневри "сучасного російського судна" проєкту 22460, збудованого в 2012 – 2013 роках за "новітніми російськими технологіями, що перевищують американський імперіалістичний стелс" не призвели до успіху,

– написав Бабін.

Виявилося, що морехідність збудованого у 1988 році "Слов'янську" виявилася значно вищою. Бабін зіронізував, що Росія може хизуватися тільки кількістю, однак не якістю свого флоту.