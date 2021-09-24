Россияне провоцировали Украину в Черном море, но их новый корабль "сдулся"

Украина проводит в Черном море учения "Объединенные усилия-2021". Российские корабли пытались спровоцировать украинских моряков, однако их "новеньким" кораблям не хватило мощности.

Произошло это 23 сентября около 00:30 по киевскому времени. Для стратегического командно-штабного учения Украина закрыла район Черного моря.

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Российские корабли провоцировали украинцев

К украинскому военному кораблю "Горловка" вдруг приблизился корабль России. Он стал выяснять характер действий украинского корабля через канал морской радиосвязи. Впрочем, он не соблюдал правила радиообмена, скрывая свои позывной и принадлежность.

Утром, около 10:00 часов, в направлении закрытого района начал маневрировать российский пограничный сторожевой корабль "Изумруд". Он проследовал на пересечение курса украинского патрульного катера "Славянск". Впрочем, из-за высокой маневренности этого украинского катера типа "Айленд" корабли разошлись по корме на расстоянии одной мили.

В дальнейшем десантный корабль "Саратов" и "Изумруд", которые базируются в оккупированном Крыму, наблюдали за украинскими военными.

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"Современное российское судно не справилось с маневром"

Как отметил на своей странице в фейсбуке эксперт украинского морского независимого профсоюза и общественный деятель Борис Бабин, россияне хотели "подрезать" курс украинцев.

"Изумруд "пытался заставить изменить курс украинский "Славянск". Как подчеркивает Бабин, это тот самый "Изумруд" который принимал участие в обстреле и захвате катеров ВМС Украины в 2018 году. А "Славянск" – это катер, который в 2019 году передала береговая охрана ВМС США.

Но эти маневры "современного российского судна" проекта 22460, построенного в 2012–2013 годах по "новейшим российским технологиям, превышающим американский империалистический стелс" не привели к успеху,

– написал Бабин.

Оказалось, что мореходность построенного в 1988 году "Славянска" оказалась значительно выше. Бабин сыронизировал, что Россия может кичиться только количеством, однако не качеством своего флота.