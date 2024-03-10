Є 3 рецепти, – військовий оглядач сказав, як ефективно боротися з КАБами

Українські захисники продовжують боротьбу з російськими окупантами. Ворог домінує, зокрема, у повітрі.

Не припиняються обстріли, в тому числі, керованими авіабомами. Військовий оглядач Денис Попович у розмові з 24 Каналом пояснив, які є засоби протидії.

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"Тут є кілька рецептів", – сказав він.

Як протидіяти КАБам

За словами Поповича, є три способи протидії російським керованим авіабомбам:

перший – дія протиповітряної оборони. Це, зокрема, далекобійні системи, які могли б збивати ворожі літаки-носії цих самих КАБів поза межами їх запуску;

другий – удари по місцях дислокації. Можна використовувати як дрони, так і оперативно-тактичні ракети;

"Дроними ми можемо бити, але оперативно-тактичні ракети – це ATACMS. Знову ж таки виникає питання щодо допомоги США", – зауважив він.

третій – винищувачі F-16 з ракетами протиповітряної оборони дальністю понад 120 кілометрів.

"Завдяки цим ракетам так само можна збивати носії (КАБів – 24 Канал) поза межами запуску цих бомб, але F-16 ми очікуємо, тому залишається лише ППО. Збивати – поки що єдиний засіб, який в принципі є в нашому розпорядженні", – додав Попович.

Росіяни застосовують КАБи: як можна їм протидіяти