Є 3 рецепти, – військовий оглядач сказав, як ефективно боротися з КАБами
Українські захисники продовжують боротьбу з російськими окупантами. Ворог домінує, зокрема, у повітрі.
Не припиняються обстріли, в тому числі, керованими авіабомами. Військовий оглядач Денис Попович у розмові з 24 Каналом пояснив, які є засоби протидії.
Дивіться також В активному пошуку, – Гуменюк розповіла, що стримує росіян від скидання КАБів на Півдні
"Тут є кілька рецептів", – сказав він.
Як протидіяти КАБам
За словами Поповича, є три способи протидії російським керованим авіабомбам:
- перший – дія протиповітряної оборони. Це, зокрема, далекобійні системи, які могли б збивати ворожі літаки-носії цих самих КАБів поза межами їх запуску;
- другий – удари по місцях дислокації. Можна використовувати як дрони, так і оперативно-тактичні ракети;
"Дроними ми можемо бити, але оперативно-тактичні ракети – це ATACMS. Знову ж таки виникає питання щодо допомоги США", – зауважив він.
- третій – винищувачі F-16 з ракетами протиповітряної оборони дальністю понад 120 кілометрів.
"Завдяки цим ракетам так само можна збивати носії (КАБів – 24 Канал) поза межами запуску цих бомб, але F-16 ми очікуємо, тому залишається лише ППО. Збивати – поки що єдиний засіб, який в принципі є в нашому розпорядженні", – додав Попович.
Росіяни застосовують КАБи: як можна їм протидіяти
- Росіяни використовують КАБи, бо вони дешевші за ракети, і мають середню або високу точність і велику потужність. З ними можна боротися системами РЕБ та ППО, а також знищувати самі носії.
- Окупанти скидають КАБи здебільшого на прифронтові території, бо ворожа авіація не може залітати у зону дії нашої ППО. Тому винищувачі F-16 значно допомогли б цьому протидіяти.
- Росіяни упродовж десятків років накопичували КАБи у своєму резерві. Фактично такі бомби неможливо збити, оскільки не розрахуєш траєкторію польоту, як у ракети чи дрона. Побачити можна лише сам літак. Збити його може стаціонарний зенітно-ракетний комплекс, або авіація.