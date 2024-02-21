Противник упродовж багатьох десятиліть накопичував запаси керованих авіаційних бомб. Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ, політолог Тарас Березовець, зауваживши, що на складах окупантів досі зберігається значна частина таких боєприпасів.

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Як можна протидіяти КАБам

На першому етапі війни росіяни обмежено використовували ці засоби. Найбільше вони сподівалися на свої піхотні підрозділи, але коли зрозуміли, що фронт перебуває у стабільній ситуації, то почали активніше скидати КАБи. Спершу робили це тільки у прифронтовій смузі.

Завадити противнику використовувати КАБи найперше можуть системи ППО, але їх не вистачить на весь фронт. Жодна країна світу не може мати стільки протиповітряних засобів, щоб повністю перекрити ними всю країну,

– підкреслив Тарас Березовець.

Територія України досить велика, тому навіть засобів ППО від усіх наших союзників не вистачить. Залишається варіант – перекривати ключові вузли.

"КАБ – це не ракета чи "Шахед". Розрахувати її траєкторію та побачити політ – практично неможливо, адже бомбу не видно на радарах. Можна побачити лише літак, який підлітає, але не сам боєприпас. Через це КАБ фізично неможливо збити", – наголосив боєць ЗСУ.

Отже, виходить, що збити можна тільки літак, який є носієм КАБа. Окупанти запускають їх поза зоною досяжності ПЗРК, тож на таку відстань не долетить жодна ракета з переносного зенітно-ракетного комплексу. Однак це може зробити стаціонарний зенітно-ракетний комплекс, або авіація.

Винищувачі F-16 у модернізованому вигляді, які отримає Україна, завдяки своїм радарам здатні побачити російські літаки та знищувати їх на відстані. Також це можуть робити системи протиповітряної оборони,

– зауважив Березовець.

Тож, ключове питання, що цих засобів має бути більше. Окрім цього, небезпека полягає в тому, що ППО завжди є пріоритетною ціллю для ворога. Він точно не пошкодує навіть своїх стратегічних ракет, щоб знищити систему протиповітряної оборони. Тому використовувати такі засоби можна лише в обмеженому форматі.

Варто зауважити, що навіть не всі союзники України мають досвід ведення такої війни. Тому вони зараз самі шукають відповіді на те, як краще протидіяти російським атакам. Також треба відзначити успіхи України, адже впродовж тижня українські воїни збили 7 російських літаків, серед них ті, які скидали КАБи.

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