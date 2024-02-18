Вранці 18 лютого серед завалів у Слов'янську виявили ще одне тіло, ймовірно, сторожа. У Краматорську знайдено рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблого юнака.
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Кількість загиблих зросла до чотирьох
О 19:40 17 лютого російські терористи завдали ракетного удару по середмістю Слов'янська. Внаслідок атаки зазнало руйнувань приміщення, в якому розташовувались пункт незламності й соціальна їдальня.
У той час в охопленій вогнем будівлі перебував сторож. Ймовірно, його тіло вранці 18 лютого 2024 року виявили серед завалів рятувальники,
– повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.
Також вчора ворог вдарив ракетами по Краматорську. Мішенню для однієї з них став приватний житловий будинок, в якому перебували троє цивільних.
Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 46-річна мати та її 23-річний син – їх тіла деблокували. У ході пошуково-рятувальних робіт знайдено й рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблого юнака,
– розповіли в прокуратурі.
Також додали, що до лікарні доставили подружжя пенсіонерів – чоловік 78 років і дружина 75 років. Вони зазнали травм, перебуваючи у власній оселі.
Наслідки російських ударів по Слов'янську та Краматорську / Фото прокуратури
Уламками засобів ураження та вибуховими хвилями пошкоджено більш ніж 20 домогосподарств і автомобіль.
Прокурори вже вживають всі можливі й належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених російськими загарбниками. Так, здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
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