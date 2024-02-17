Внаслідок російського обстрілу у Куп’янську зруйнований житловий будинок на 2 під’їзди. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Що сказав Синєгубов

Оновлення. Ввечері глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив в етері телемарафону, що Росія знову обстріляла Куп’янськ. Таким чином, місто двічі зазнало атаки протягом доби. Загалом на цей час відомо про 5 поранених.

Окупанти близько 18:40 скинули на місцеве комунальне підприємство 3 КАБ. Під завалами адмінбудівлі можуть перебувати люди. Наразі на місці влучення працюють рятувальники. Загалом протягом доби Росія скинула на Купʼянськ 18 авіаційних бомб.

Як раніше пояснив Синєгубов, загарбники спочатку обстріляли Куп’янськ 17 лютого близько 13:30. Внаслідок атаки було зруйновано двоповерховий будинок на 2 під'їзди, а щонайменше 5 приватних будинків зазнали пошкоджень.

Дві жінки із травмами шпиталізовані до медичних закладів, одному цивільному чоловіку надали допомогу на місці. Під завалами можуть перебувати люди,

– заявив глава Харківської ОВА.

Пізніше він повідомив, що з-під завалів будинку врятували 69-річну жінку. Її ушпиталили з переломом кінцівки. Ліквідація наслідків атаки та пошукова операція тривають. Синєгубов заявив, що під завалами залишаються ще 2 людини.

Він додав, що росіяни продовжують завдавати авіаційних ударів по прикордонних населених пунктах Харківщини. За цей день зафіксовано понад 10 таких ударів.

Що каже поліція

Поліція Харківщини уточнила, що окупанти обстрілювали Куп'янськ з 13:00 до 13:40. Попередньо, росіяни застосували авіаційні бомби типу ФАБ та КАБ-500. Загарбники поцілили по багатоповерхівці, приватним житловим будинкам та підприємству.

Правоохоронці заявили, що на цей час відомо про 3 постраждалих: 44-річного чоловіка та двох жінок. Також у поліції повідомили, що сьогодні близько 15:00 росіяни обстріляли Харківський район балістикою. На місцях подій працюють співробітники слідчо-оперативної групи, вибухотехніки, працівники ДСНС. Вони розбирають завали, проводять огляди та збирають речові докази.

Що каже прокуратура

Харківська обласна прокуратура показала, який вигляд має Купʼянськ після російського обстрілу.

Наслідки російської агресії у Купʼянську / Фото Харківської обласної прокуратури

За даними слідства, окупанти скинули на житлові квартали щонайменше 5 авіабомб, одна з яких влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Інша авіабомба теж влучила у будинок. У Купʼянську є руйнування та пошкодження низки цивільних обʼєктів.

У прокуратурі також уточнили, що двом пораненим жінкам 67 та 88 років. Пізніше прокуратура уточнила, що з інших адрес стало відомо про двох поранених чоловіків віком 69 та 44 років.