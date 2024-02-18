Утром 18 февраля среди завалов в Славянске обнаружили еще одно тело, вероятно, сторожа. В Краматорске найдены останки тела, вероятно, бабушки погибшего юноши.

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Число погибших возросло до четырех

В 19:40 17 февраля российские террористы нанесли ракетный удар по центру Славянска. В результате атаки подверглось разрушениям помещение, в котором располагались пункт несокрушимости и социальная столовая.

В то время в охваченном огнем здании находился сторож. Вероятно, его тело утром 18 февраля 2024 года обнаружили среди завалов спасатели,

– сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Также вчера враг ударил ракетами по Краматорску. Мишенью для одной из них стал частный жилой дом, в котором находились трое гражданских.

Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 46-летняя мать и ее 23-летний сын – их тела деблокировали. Во время поисково-спасательных работ найдены и останки тела, вероятно, бабушки погибшего юноши,

– рассказали в прокуратуре.

Днем 18 февраля спасатели завершили поисковую операцию – они деблокировали из-под завалов тело третьей жертвы. Как и отмечалось ранее, оказалось, что это бабушка погибшего парня.

Поисковые операции в Краматорске завершены, спасатели деблокировали из-под завалов последние фрагменты тела погибшей женщины – третьей жертвы ракетного удара. Россия убила бабушку и мать с сыном,

– сообщил глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко.

Также в прокуратуре отметили, что в больницу доставили супругов пенсионеров – мужчина 78 лет и женщина 75 лет. Они получили травмы, находясь в собственном доме.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

Последствия российских ударов по Славянску и Краматорску / Фото прокуратуры

Обломками средств поражения и взрывными волнами повреждены более 20 домохозяйств и автомобиль.

Прокуроры уже принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими захватчиками. Так, осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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Обратите внимание! Вечером заместитель главы ОП сообщил, что в Краматорске россияне попали ракетами в промзону и частный сектор. Оккупанты разрушили 2 дома, повредили еще 23. В Славянске снаряд попал в школу.