Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Богдан Долінце. Окупанти мають велику кількість КАБів, зокрема ще радянських зразків.

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Використання КАБів

За словами Богдана Долінце, раніше обмежена кількість комплектів для конвертації некерованих авіаційних бомб в плануючі скорочувала їхнє використання. Тому росіяни нарощують виробництво відповідних комплектів і таким чином використання КАБів зростає.

"Ці бомби залежні від систем навігації: GPS та ГЛОНАСС. В першу чергу вони всі заточені під ГЛОНАСС. Росіяни використання ці системи з цивільного сектору для наведення плануючих авіабомб", – відзначив він.

Богдан Долінце про використання росіянами КАБів: дивитись відео

Методи боротьби з КАБ

Є декілька методів боротьби з керованими авіабомбами. Синтетичний – введення засобів РЕБ, які збивають ці бомби з маршруту або ускладнюють їх влучання у ціль. Активна протидія – знищення цих засобів системами ППО. Але невелика швидкість, за якої працюють КАБ, і дальність у 50 – 60 кілометрів ускладнюють можливість їх збити.

"Необхідно використовувати дуже дорогі комплекси безпеки, які з міркувань безпеки дуже близько до лінії фронту не підводять", – пояснив проблему експерт.

Інший варіант боротьби – знищення носіїв бомб. На жаль, Росія має великий авіапарк і попри те, що сотні літаків вже були знищені чи виведені з ладу, окупанти ще мають достатню кількість техніки.

Тому треба знищувати аеродромну інфраструктуру. Третє – знищення підприємств, які виготовляють ці авіабомби. Їх небагато, але без засобів дальнього ураження знищення цих підприємств неможливо,

– відзначив Богдан Долінце.

Значної шкоди можна завдати ударними дронами. Але питання у їхній потужності і системності нанесення ударів. Це має бути на постіній основі, аби окупанти перемісти за сотні кілометрів свій авіапарк.

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