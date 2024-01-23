Росіяни запускають ракети з конвеєра: військовий експерт оцінив їхню якість

Російські окупанти застосовують ракети, які були виготовлені у кінці 2023 року. У ворога не так багато запасів ракет, тому він змушений запускати їх з конвеєра.

Компоненти цих ракет не настільки якісні, адже через західні санкції Росія не отримує чимало необхідних комплектуючих. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь.

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Не дуже якісні комплектуючі

Михайло Самусь зазначив, що запасів ракет у росіян не так багато. Зараз ворог фактично використовує свій стратегічний запас. Тому загарбники запускають ракети з конвеєра.

Є інформація, що по маркуванню можна дивитися, що є ракети навіть кінця 2023 року. Вони дійсно запускаються з конвеєра. Це може означати лише одне: у них не так багато запасів. Вони фактично використовують свій стратегічний запас,

– пояснив він.

Є думки, що ці ракети стають все більш досконалими. Тому що там встановлюються нові системи, наприклад, які протидіють засобам ураження тощо.

З іншого боку, очевидно, що санкції у будь-якому випадку починають працювати. Компоненти, які використовуються в цих ракетах, не такі якісні. Вже було чимало випадків, що російські ракети або не долітають, або падають на території Росії, або не влучають у ціль.

"Це фахівці Повітряних сил ЗСУ пов'язують з падінням якості збірки, компонентів і ракет як цілісної системи. Очевидно, що санкції будуть впливати. Більшість комплектуючих для російських ракет, дронів виготовляють у США або союзники Штатів по НАТО", – підкреслив військовий експерт.

Росія не може виготовляти якісні комплектуючі, зокрема, мікрочипи. Китайські комплектуючі не можуть мати такої якості. Крім того, Китай все-таки намагається уникнути прямих звинувачень в участі поставок військової продукції Росії. Це негативно впливатиме на російський ракетний потенціал.

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