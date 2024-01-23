Россияне запускают ракеты с конвейера: военный эксперт оценил их качество

Российские оккупанты применяют ракеты, изготовленные в конце 2023 года. У врага не так много запасов ракет, поэтому он вынужден запускать их с конвейера.

Компоненты этих ракет не столь качественные, ведь из-за западных санкций Россия не получает многих необходимых комплектующих. Это 24 Каналу заметил военный эксперт, заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь.

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Не очень качественные комплектующие

Михаил Самусь отметил, что запасов ракет у россиян не так много. Сейчас враг фактически использует свой стратегический запас. Поэтому захватчики запускают ракеты с конвейера.

Есть информация, что по маркировке можно смотреть, что есть ракеты даже конца 2023 года. Они действительно запускаются с конвейера. Это может означать только одно: у них не так много запасов. Они фактически используют свой стратегический запас,

– объяснил он.

Есть мнения, что эти ракеты становятся все более совершенными. Потому что там устанавливаются новые системы, например, противодействующие средствам поражения.

С другой стороны, очевидно, что санкции в любом случае начинают работать. Компоненты, используемые в этих ракетах, не столь качественные. Уже было немало случаев, что российские ракеты либо не долетают, либо падают на территории России, либо не попадают в цель.

"Это специалисты Воздушных сил ВСУ связывают с падением качества сборки, компонентов и ракет как целостной системы. Очевидно, что санкции будут влиять. Большинство комплектующих для российских ракет, дронов изготавливают в США или союзники Штатов по НАТО", – подчеркнул военный эксперт.

Россия не может производить качественные комплектующие, в частности, микрочипы. Китайские комплектующие не могут обладать таким качеством. Кроме того, Китай все же пытается уйти от прямых обвинений в участии поставок военной продукции России. Это будет негативно влиять на российский ракетный потенциал.

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