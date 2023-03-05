Близько 10 000 росіян просилися в полон за програмою "Хочу жити": кого смерть лякає найбільше
Джерело:Хочу жити
Російські військові щоденно зазнають шалених втрат у війні проти України. Ті, хто хоче врятуватися, можуть скористатися програмою "Хочу жити", яка показала свою успішність.
З вересня 2022 року сайт проєкту відвідали понад 14 мільйонів разів. Причому найчастіше з тих регіонів, в яких мобілізація не настільки агресивно відбувалася.
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Більшість вже у безпеці
Згідно з наявними даними, звернулися за програмою "Хочу жити" вже 9 836 російських бійців. Їх зацікавила можливість потрапити до українського полону, а не поповнити статистику втрат ворога. Як зазначають у проєкті, багато з тих, хто звернувся, уже в безпеці на території України. Правда, точних даних не наводять.
Цікаво, що статистика також пролила світло на те, з яких регіонів найчастіше заглядають на сайт проєкту. Це демонстрація того, мешканці яких областей найбільше бояться загинути у війні проти України. Отже, топ 10 регіонів за відвідуваністю такі:
- Москва.
- Краснодарський край.
- Санкт-Петербург.
- Нижньогородська область.
- Донецька область.
- Ростовська область.
- Свердловська область.
- Автономна Республіка Крим.
- Самарська область.
- Луганська область.
Росіяни активно шукають способи потрапити в полон / Інфографіка "Хочу жити"
Загалом сайт з вересня 2022 року відвідали 14,2 мільйона разів. Причому з Росії – 12 мільйонів.
Як звернутися до проєкту "Хочу жити"
- Можна подати заявку через чат-бот "Хочу жити" за цим посиланням.
- Крім того, з українських операторів можна зателефонувати за цими номерами: +38 044 350 89 17 та 688.
- Або ж написати у телеграм або вотсап за такими номерами: +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.
Тим часом втрати ворога ростуть з шаленими темпами. Лиш за минулу добу на "концерт Кобзона" відправили 930 загарбників.
План з "пакетами" перевиконали тричі
- Від початку повномасштабного вторгнення наші захисники та захисниці ліквідували 153 120 бійців "другої армії світу".
- Також у ворога стало значно менше техніки. На брухт перетворили 3 414 танків, 6 692 бойові броньовані машини, 2 426 артилерійських систем, 488 РСЗВ, 248 засобів ППО.
- Крім того, на балансі війська країни-агресорки на 302 літаки, 289 гелікоптерів, 2 071 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 873 крилаті ракети, 18 суден, 5 299 автомобілі і автоцистерни та 232 одиниці спецтехніки менше.