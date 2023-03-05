Близько 10 000 росіян просилися в полон за програмою "Хочу жити": кого смерть лякає найбільше

Російські військові щоденно зазнають шалених втрат у війні проти України. Ті, хто хоче врятуватися, можуть скористатися програмою "Хочу жити", яка показала свою успішність.

З вересня 2022 року сайт проєкту відвідали понад 14 мільйонів разів. Причому найчастіше з тих регіонів, в яких мобілізація не настільки агресивно відбувалася.

Дивіться також The Economist пише про "демографічний кошмар" у Росії

Більшість вже у безпеці

Згідно з наявними даними, звернулися за програмою "Хочу жити" вже 9 836 російських бійців. Їх зацікавила можливість потрапити до українського полону, а не поповнити статистику втрат ворога. Як зазначають у проєкті, багато з тих, хто звернувся, уже в безпеці на території України. Правда, точних даних не наводять.

Цікаво, що статистика також пролила світло на те, з яких регіонів найчастіше заглядають на сайт проєкту. Це демонстрація того, мешканці яких областей найбільше бояться загинути у війні проти України. Отже, топ 10 регіонів за відвідуваністю такі:

Москва. Краснодарський край. Санкт-Петербург. Нижньогородська область. Донецька область. Ростовська область. Свердловська область. Автономна Республіка Крим. Самарська область. Луганська область.



Росіяни активно шукають способи потрапити в полон / Інфографіка "Хочу жити"

Загалом сайт з вересня 2022 року відвідали 14,2 мільйона разів. Причому з Росії – 12 мільйонів.

Як звернутися до проєкту "Хочу жити"

Можна подати заявку через чат-бот "Хочу жити" за цим посиланням.

за цим посиланням. Крім того, з українських операторів можна зателефонувати за цими номерами: +38 044 350 89 17 та 688.

Або ж написати у телеграм або вотсап за такими номерами: +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.

Тим часом втрати ворога ростуть з шаленими темпами. Лиш за минулу добу на "концерт Кобзона" відправили 930 загарбників.

План з "пакетами" перевиконали тричі