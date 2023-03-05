Около 10 000 россиян просились в плен по программе "Хочу жить": кого смерть пугает больше всего

Российские военные ежедневно несут бешеные потери в войне против Украины. Те, кто хочет спастись, могут воспользоваться программой "Хочу жить", которая показала свою успешность.

С сентября 2022 года сайт проекта посетили более 14 миллионов раз. Причем чаще всего из тех регионов, в которых мобилизация не столь агрессивно происходила.

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Большинство уже в безопасности

Согласно имеющимся данным, обратились за программой "Хочу жить" уже 9 836 российских бойцов. Их заинтересовала возможность попасть в украинский плен, а не пополнить статистику потерь врага. Как отмечают в проекте, многие обратившиеся уже в безопасности на территории Украины. Правда, точных данных не приводят.

Интересно, что статистика также пролила свет на то, из каких регионов чаще всего заглядывают на сайт проекта. Это демонстрация того, жители каких областей больше всего боятся погибнуть в войне против Украины. Итак, топ 10 регионов по посещаемости следующие:

Москва. Краснодарский край. Санкт-Петербург. Нижегородская область. Донецкая область. Ростовская область. Свердловская область. Автономная Республика Крым. Самарская область. Луганская область.



Россияне активно ищут способы попасть в плен / Инфографика "Хочу жить"

В общем сайт с сентября 2022 года посетили 14,2 миллиона раз. Причем из России – 12 миллионов.

Как обратиться в проект "Хочу жить"

Можно подать заявку через чат-бот "Хочу жить" по этой ссылке.

по этой ссылке. Кроме того, с украинских операторов можно позвонить по этим номерам: +38 044 350 89 17 и 688

Или же написать у телеграм или вотсап по следующим номерам: +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.

Между тем потери врага растут с бешеными темпами. Только за прошедшие сутки на "концерт Кобзона" отправили 930 захватчиков.

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