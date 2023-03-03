В своем блоге военнослужащий Виталий Овчаренко рассказал, что своего пушечного мяса россиянам уже не хватает, поэтому они уже начали заставлять воевать против Украины украинцев с временно оккупированных территорий. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Кремль за два месяца осени мобилизовал 520 тысяч россиян: СМИ посчитали по заявкам в ЗАГСах

Россияне заставляют воевать невинных украинцев

Оккупанты принудительно мобилизуют на фронт невинных людей, в том числе беспризорных и работников разных бюджетных и коммунальных учреждений. Например, в Горловке все учреждения такого рода получили приказ сообщить в оккупационный военный комиссариат о лицах, имеющих бронь. Похоже, скоро этой брони не будет.

При этом женщины также попадают во вражеские войска. В частности, в городе Снежное Донецкой области оккупанты завербовали 50 женщин из женской исправительной колонии.

Уважаемые жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, сбегайте из оккупации, пока вас не забрали в российскую армию и не послали на убой. А если вас все же забрали, скорее сдавайтесь в плен в ВСУ,

– подчеркнул Овчаренко.

На фронт мобилизуют даже идейных коллаборантов

Несмотря на все, в этом военном преступлении России можно найти и некоторые хорошие новости. Оказалось, что в волну "пушечного мяса" оккупанты берут и идейных коллаборантов, которые первыми побежали получать российские паспорта.

На оккупированных территориях россияне раздают повестки направо и налево. К примеру, в Мариуполе оккупанты уже начали открытую мобилизацию. Там в учебных заведениях повестки получили преподаватели, первыми захотевшие получить рашистский паспорт. И теперь их отправляют в окопы,

– сказал военнослужащий.

Он отметил, что россиянам все равно, как жители временно оккупированных территорий относятся к России. Для них они всегда будут украинцами, которых нужно уничтожить.

При этом Виталий Овчаренко подчеркнул, что даже на тех территориях, которые находятся в оккупации с 2014 года, осталось много сторонников Украины, которые не выехали по разным причинам. И они ждут освобождения.