У своєму блозі військовослужбовець Віталій Овчаренко розповів, що свого гарматного м'яса росіянам вже не вистачає, тож вони вже почали змушувати воювати проти України українців з тимчасово окупованих територій. Про це пише 24 Канал.

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Росіяни змушують воювати безневинних українців

Окупанти примусово мобілізують на фронт безневинних людей, зокрема безпритульних та працівників різних бюджетних й комунальний установ. Наприклад у Горлівці всі установи такого штибу отримали наказ повідомити до окупаційного військового комісаріату про осіб, які мають бронь. Схоже, що скоро цієї броні не буде.

При цьому жінки також потрапляють до ворожих військ. Зокрема у місті Сніжне Донецької області окупанти завербували 50 жінок з жіночої виправної колонії.

Шановні жителі окупованих територій Донецької та Луганської областей, тікайте з окупації, поки вас не забрали до російської армії та не послали на забій. А якщо вас все ж таки забрали, швидше здавайтесь в полон до ЗСУ,

– наголосив Овчаренко.

На фронт мобілізують навіть ідейних колаборантів

Попри все, у цьому воєнному злочині Росії можна знайти й певні гарні новини. Виявилось, що у хвилю "гарматного м'яса" окупанти беруть і ідейних колаборантів, які першими побігли отримувати російські паспорти.

На окупованих територіях росіяни роздають повістки направо й наліво. Наприклад, у Маріуполі окупанти вже розпочали відкриту мобілізацію. Там у навчальних закладах повістки отримали викладачі, які першими захотіли отримати рашистський паспорт. І тепер їх відправляють в окопи,

– сказав військовослужбовець.

Він зауважив, що росіянам все одно, які жителі тимчасово окупованих територій ставляться до Росії. Для них вони завжди будуть українцями, яких потрібно знищити.

При цьому Віталій Овчаренко наголосив на тому, що навіть на тих територіях, які перебувають в окупації з 2014 року, залишилось багато прихильників України, які не виїхали з різних причин. І вони чекають на звільнення.