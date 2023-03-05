Как отмечают журналисты, Россию ожидает демографический кризис. Об этом свидетельствуют колоссальные показатели потерь, причем не только на фронте.

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В России – "демографический кошмар"

За последние три года статистика потерь в России ужасает. К примеру, в 2020 и 2021 годах население страны-агрессора сократилось на 1,3 миллиона человек. Интересно, что наибольшее сокращение произошло именно среди этнических русских. За 2010 – 2021 годы их стало меньше на 5,4 миллиона. Так что доля этнических россиян в стране сократилась с 78% до 72%.

Задала тон пандемия

По данным журналистов, вырождение россиян началось во время пандемии коронавируса. И хотя официальная статистика свидетельствует о более чем 388 тысячах смертей, что сравнительно немного, реальность несколько иная. В 2021 – 2023 годах количество избыточных смертей в России на уровне от 1,2 до 1,6 миллиона. А это уже сравнимые показатели смертности в Китае и США. Но в этих странах гораздо больше населения.

Если добавить количество жертв пандемии к военным потерям и сбежавшим от мобилизации, то Россия потеряла от 1,9 до 2,8 миллиона человек за 2020 – 2023 годы. Журналисты констатируют, что это даже хуже катастрофического начала 2000-х годов, когда население сокращалось примерно на полмиллиона человек в год.

Журналисты констатировали, что "демографическая петля обреченности" не смогла сократить уровень жажды Путина к завоеванию новых территорий. Но следует понимать, что она может сделать Россию меньшей, хуже образованной – куда уж хуже – и беднее. Из нее сбегает молодежь, а мужчины просто не доживают до пенсии.

Вспомним актуальную статистику потерь врага. Заметим, что за минувшие сутки ВСУ уничтожили 930 российских захватчиков.

Уже более 153 тысяч "пакетов"