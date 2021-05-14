У Росії казанського стрілка назвали "волонтером" штабу Навального

У Росії після трагедії в Казані вирішили надавати особливу увагу безпеці в школах та "системно" працювати в соцмережах. Натомість Ільназа Галявієва, який влаштував стрілянину в казанської школі, назвали "волонтером" штабу Олексія Навального.
Джерело:24 канал
З відповідною заявою виступив віцегубернатор Свердловської області Павло Креков, повідомляє видання "Новий Качканар". Необхідність у так званій увазі щодо школярів він пояснив тим, мовляв, "частина молоді брала участь в несанкціонованих акціях протесту".
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"Товариш, який розстріляв учнів й вчителів в казанської школі, був "волонтером" у штабі Навального. Він для себе там виявив певні привабливі речі", – сказав Кретов.
Проте російський політик не роз'яснив, звідки у нього інформація про те, що Галявієв нібито був волонтером штабу Олексія Навального.
Як відреагували у штабі Навального
Водночас співробітники штабу опозиціонера Навального сказали "Новой газете", що не знали Галявієва до трагедії у школі в Казані.
Окрім того, колишній співробітник казанського штабу опозиціонера заявив "МБХ-медіа", що Галявієв не був волонтером і зазначив, що Креков поширює чутки.Зверніть увагу! П ід час допиту Ільназ Галявієв зізнався, що хотів вбити приблизно 20 людей. Однак коли помітив силовиків, вирішив здатися.
Трагедія у школі в Казані: головне
- У казанській гімназії №175 11 травня влаштував стрілянину 19-річний Ільназ Галявієв, він вбив 9 людей, серед яких 2 дорослих та 7 восьмикласників.
- Галявієв зізнався у злочині, водночас вдома у зловмисники виявили речовини для виготовлення вибухівки.
- За інформацією російських силовиків, хлопець поводиться неадекватно. Також раніше Галявієву вже поставили діагноз щодо захворювання головного мозку.
- Наразі казанському стрілку загрожує довічне ув'язнення. 12 травня дітей, які загинули під час стрілянини у школі в Казані, поховали.