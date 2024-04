Тіньовий флот Росії – фікція чи реальність?

У березні 2024 року сиру нафту Росії з портів Чорного моря перевозили 36 танкерів. Перевезли вони 4,3 мільйона тонн. Дедвейт кожного танкера становить від 100 до 160 тисячі тонн.

Увесь "тіньовий флот" Росії легко можна відстежити

Розподіл по країнах реєстрації судновласників:

9 танкерів – Китай (це становить 25%);

7 танкерів – Греція (19,4%);

5 танкерів – ОАЕ, разом з тими компаніями, що можливо належать Росії в ОАЕ (13,9%);

5 танкерів – Маршалові острови, офшор (13,9%);

4 танкери – Туреччина (11%);

2 танкери – Індія (5,6%);

2 танкери – Індонезія (5,6%);

1 танкер – В'єтнам (2,8%);

1 танкер – Ліберія, офшор (2,8%).

До тих, де власники зареєстровані в офшорних юрисдикціях, тобто власність прихована від широкого загалу (але не від органів контролю), можна зарахувати лише 6 танкерів – тобто 16,7%.

Щодо решти танкерів у відкритих та спеціалізованих довідниках є оновлені свіженькі відомості про назву, ідентифікаційний номер та адресу офісу судновласника та оператора, наприклад: 6011050 Registered owner LAVENDER MARINE LTD Care of Thenamaris (Ships Management) Inc, 16, Athinas Avenue & Vorreou Street, Vouliagmeni, 166 71 Athens, Greece since 07/02/2018.

Усі ці судна є у всіх реєстрах, ходять з АІС (буває, що вимикають його в російських портах, але не завжди). Тобто відстежити їх можна – було б бажання.

Більшість має цілком пристойний вік та технічний стан. Інакше Туреччина не пустить їх в протоки та Мармурове море. Там цим серйозно переймаються, пам'ятають про аварію супертанкера в Мармуровому морі у 1979 році.

Отже, проблема полягає не в так званому "тіньовому флоті", а в тому, що половина світу – переважно з Азії, Африки, Латинської Америки – не доєдналася до санкцій проти Росії.

Плюс, у цих країнах, що не доєдналися до санкцій, відсутні повністю будь-які системи незалежного контролю вартості контрактів, за якими куплений той вантаж нафти, яку вони везуть.

Ще один важливий аспект: так звана "цінова стеля" в 60 доларів за барель, якої ніхто не дотримується, поширюється на судна судновласників з країн, що доєдналися до санкцій. У цьому випадку – до танкерів Греції. Тобто, як сказано вище, лише до 1/5 танкерів. На решту це не діє в принципі.

Формально нічого не порушують

Дефініцію "тіньовий флот" вкинули в обіг некваліфіковані журналісти-розслідувачі, що придумали собі піратські історії про незареєстровані танкери з фальшивими прапорами, без АІС.

Так, дійсно, були детективні історії, коли судна переписуються на підставні компанії в інших країнах, змінюють назви або прапори, але вони все одно залишаються в реєстрах, регістрах тощо. Їх можна побачити, бо є такі місця, де неможливо ходити з тим же вимкненим передавачем АІС.

Від цієї дефініції вже важко позбавитись, бо прилипло, як відома субстанція.

Отже, ми закликаємо, радимо, просимо розуміти її так: "тіньовий флот" – це флот більшості країн світу, які не приєдналися до антиросійських санкцій і спокійно, формально "нічого не порушуючи", возять російську нафту і в такий спосіб подовжують для Росії можливість вбивати нас з вами.

Так, тут в списку залишилась (лише) одна країна ЄС, в якій судновласники-мільярдери ще не зрозуміли цього, бо мільярди заважають. Але це ми спільними зусиллями з українськими та європейськими дипломатами та журналістами тиснемо і дотиснемо. Це не пусті слова. А ось що робити з другою половиною світу – це питання ширше, ніж експорт нафти.