Теневой флот России – фикция или реальность?

В марте 2024 года сырую нефть России из портов Черного моря перевозили 36 танкеров. Перевезли они 4,3 миллиона тонн. Дедвейт каждого танкера составляет от 100 до 160 тысячи тонн.

Весь "теневой флот" России легко можно отследить

Распределение по странам регистрации судовладельцев:

9 танкеров – Китай (это составляет 25%);

7 танкеров – Греция (19,4%);

5 танкеров – ОАЭ, вместе с теми компаниями, что возможно принадлежат России в ОАЭ (13,9%);

5 танкеров – Маршалловы острова, оффшор (13,9%);

4 танкера – Турция (11%);

2 танкера – Индия (5,6%);

2 танкера – Индонезия (5,6%);

1 танкер – Вьетнам (2,8%);

1 танкер – Либерия, оффшор (2,8%).

К тем, где владельцы зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях, то есть собственность скрыта от широкой общественности (но не от органов контроля) можно причислить лишь 6 танкеров – то есть 16,7%.

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По остальным танкерам в открытых и специализированных справочниках есть обновленные свеженькие сведения о названии, идентификационном номере и адресе офиса судовладельца и оператора, например: 6011050 Registered owner LAVENDER MARINE LTD Care of Thenamaris (Ships Management) Inc, 16, Athinas Avenue & Vorreou Street, Vouliagmeni, 166 71 Athens, Greece since 07/02/2018.

Все эти суда есть во всех реестрах, ходят с АИС (бывает, что выключают его в российских портах, но не всегда). То есть отследить их можно – было бы желание.

Большинство имеет вполне приличный возраст и техническое состояние. Иначе Турция не пустит их в проливы и Мраморное море. Там этим серьезно занимаются, помнят об аварии супертанкера в Мраморном море в 1979 году.

Итак, проблема заключается не в так называемом "теневом флоте", а в том, что половина мира – преимущественно из Азии, Африки, Латинской Америки – не присоединилась к санкциям против России.

Плюс, в этих странах, не присоединившихся к санкциям, отсутствуют полностью любые системы независимого контроля стоимости контрактов, по которым куплен тот груз нефти, которую они везут.

Еще один важный аспект: так называемый "ценовой потолок" в 60 долларов за баррель, которого никто не придерживается, распространяется на суда судовладельцев из стран, присоединившихся к санкциям. В этом случае – к танкерам Греции. То есть, как сказано выше, лишь к 1/5 танкеров. На остальные это не действует в принципе.

Формально ничего не нарушают

Дефиницию "теневой флот" вбросили в оборот неквалифицированные журналисты-расследователи, придумавшие себе пиратские истории о незарегистрированных танкерах с фальшивыми флагами, без АИС.

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Да, действительно, были детективные истории, когда суда переписываются на подставные компании в других странах, меняют названия или флаги, но они все равно остаются в реестрах, регистрах и тому подобное. Их можно увидеть, потому что есть такие места, где невозможно ходить с тем же выключенным передатчиком АИС.

От этой дефиниции уже трудно избавиться, потому что прилипло, как известная субстанция.

Итак, мы призываем, советуем, просим понимать ее так: "теневой флот" – это флот большинства стран мира, которые не присоединились к антироссийским санкциям и спокойно, формально "ничего не нарушая", возят российскую нефть и таким образом продлевают для России возможность убивать нас с вами.

Так, здесь в списке осталась (только) одна страна ЕС, в которой судовладельцы-миллиардеры еще не поняли этого, потому что миллиарды мешают. Но это мы совместными усилиями с украинскими и европейскими дипломатами и журналистами давим и дожимаем. Это не пустые слова. А вот что делать со второй половиной мира – это вопрос шире, чем экспорт нефти.