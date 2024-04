Весь "теневой флот" России легко можно отследить

Распределение по странам регистрации судовладельцев:

9 танкеров – Китай (это составляет 25%);

7 танкеров – Греция (19,4%);

5 танкеров – ОАЭ, вместе с теми компаниями, что возможно принадлежат России в ОАЭ (13,9%);

5 танкеров – Маршалловы острова, оффшор (13,9%);

4 танкера – Турция (11%);

2 танкера – Индия (5,6%);

2 танкера – Индонезия (5,6%);

1 танкер – Вьетнам (2,8%);

1 танкер – Либерия, оффшор (2,8%).

К тем, где владельцы зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях, то есть собственность скрыта от широкой общественности (но не от органов контроля) можно причислить лишь 6 танкеров – то есть 16,7%.

Читайте также Партия капитуляции и партия победы: политика США окончательно изменилась

По остальным танкерам в открытых и специализированных справочниках есть обновленные свеженькие сведения о названии, идентификационном номере и адресе офиса судовладельца и оператора, например: 6011050 Registered owner LAVENDER MARINE LTD Care of Thenamaris (Ships Management) Inc, 16, Athinas Avenue & Vorreou Street, Vouliagmeni, 166 71 Athens, Greece since 07/02/2018.

Все эти суда есть во всех реестрах, ходят с АИС (бывает, что выключают его в российских портах, но не всегда). То есть отследить их можно – было бы желание.

Большинство имеет вполне приличный возраст и техническое состояние. Иначе Турция не пустит их в проливы и Мраморное море. Там этим серьезно занимаются, помнят об аварии супертанкера в Мраморном море в 1979 году.

Итак, проблема заключается не в так называемом "теневом флоте", а в том, что половина мира – преимущественно из Азии, Африки, Латинской Америки – не присоединилась к санкциям против России.

Плюс, в этих странах, не присоединившихся к санкциям, отсутствуют полностью любые системы независимого контроля стоимости контрактов, по которым куплен тот груз нефти, которую они везут.

Еще один важный аспект: так называемый "ценовой потолок" в 60 долларов за баррель, которого никто не придерживается, распространяется на суда судовладельцев из стран, присоединившихся к санкциям. В этом случае – к танкерам Греции. То есть, как сказано выше, лишь к 1/5 танкеров. На остальные это не действует в принципе.

Формально ничего не нарушают

Дефиницию "теневой флот" вбросили в оборот неквалифицированные журналисты-расследователи, придумавшие себе пиратские истории о незарегистрированных танкерах с фальшивыми флагами, без АИС.

Интересно Как международная помощь влияет на рынок недвижимости в Украине

Да, действительно, были детективные истории, когда суда переписываются на подставные компании в других странах, меняют названия или флаги, но они все равно остаются в реестрах, регистрах и тому подобное. Их можно увидеть, потому что есть такие места, где невозможно ходить с тем же выключенным передатчиком АИС.

От этой дефиниции уже трудно избавиться, потому что прилипло, как известная субстанция.

Итак, мы призываем, советуем, просим понимать ее так: "теневой флот" – это флот большинства стран мира, которые не присоединились к антироссийским санкциям и спокойно, формально "ничего не нарушая", возят российскую нефть и таким образом продлевают для России возможность убивать нас с вами.

Так, здесь в списке осталась (только) одна страна ЕС, в которой судовладельцы-миллиардеры еще не поняли этого, потому что миллиарды мешают. Но это мы совместными усилиями с украинскими и европейскими дипломатами и журналистами давим и дожимаем. Это не пустые слова. А вот что делать со второй половиной мира – это вопрос шире, чем экспорт нефти.