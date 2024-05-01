Один москвич за 18 якутів: як у Росії ділять населення на сорти

Ми продовжуємо збирати дані про втрати російських військ. Станом на 22 квітня 2024 року у нашій базі є 52 151 ім'я.

Офіційні російські втрати

Це ті російські військовослужбовці, яких у Росії публічно визнали вбитими або поховали. Ще близько 600 людей у Росії публічно визнані вбитими, але щодо них є якісь розбіжності в даних (місця народження/служби/поховання).

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Тобто, 52 151 людина – це мінімальні безповоротні втрати російських військ. Реальна кількість убитих значно більша. Кремль ретельно приховує справжню кількість загиблих.

До них ще треба додати зниклих безвісти, полонених, померлих та загиблих у небойових умовах, а також осіб з наслідками важких поранень, що унеможливлює продовження служби.

У цілому нині безповоротні втрати Росії оцінюємо у понад 200 тисяч осіб.

Лідери в абсолютних числах у регіонах Росії:

Краснодарський край – 2 633 бійців;

Башкортостан – 1 856;

Свердловська область – 1 841;

Татарстан – 1 527;

Челябінська область – 1 505;

Пермський край – 1 404;

Самарська область – 1 397;

Бурятія – 1 275;

Волгоградська область – 1 218;

Московська область – 1 210.

Через завзяття Радія Хабірова Башкортостан вийшов на друге місце за кількістю визнаних у Росії втрат. Насправді цифра значна більша.

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Варто зазначити, що розрив між Краснодарським краєм та Башкирією дуже умовний. На Кубані масово ховали "зеків" та інших найманців ПВК "Вагнера". Ці люди народилися в одному регіоні, сиділи в іншому, а поховані там, де знайшлося місце, бо вони нікому не потрібні. Дані групи "Інформаційний супроти" відрізняються від цифр BBC, тому що вони сортують убитих за місцем походження. На наш погляд, це не завжди виправдано.

Якщо дивитися у відносних числах, то найменші втрати, як і раніше, в Москві, Санкт-Петербурзі, Московській області та на Кавказі: в Інгушетії, Кабардино-Балкарії, Чечні та Карачаєво-Черкесії. Столиці та Кавказ – це люди першого ґатунку у Росії.

Поділ росіян на "сорти"

Один москвич вартує 6 інгушів. При тому, що москвичів 13 мільйонів, а інгушів – 520 тисяч. Мешканець Санкт-Петербурга коштує як півтора інгуша. Один москвич коштує як 15 вихідців із Башкортостану чи 13 жителів Татарстану, або 18 якутів. До речі, в Якутії темпи мобілізації знижуватимуться, бо ситуація там поступово розгоряється.

Люди другого сорту – це мешканці багатих регіонів та великих міст. Зараз ці регіони буквально купують найманців із бідних суб'єктів федерації, щоб відправити їх замість себе на смерть. Цінник виріс до 1 мільйона рублів за голову, хоча наприкінці 2023 року 200 тисяч було цілком достатньо.

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Третій сорт – переважна більшість регіонів європейської частини Росії, Сибіру, Уралу, Поволжя. Є території, населення яких для Кремля не означає практично нічого, – Тива, Бурятія та інші.

Днями члени оборонного комітету Держдуми Росії вступили в полеміку щодо необхідності нової хвилі "часткової мобілізації" у Росії. Це я до того що всі розповіді про надлишок добровольців в Росії – явне перебільшення.

Найближчими тижнями російські війська рватимуться в "м'ясні штурми" всіма силами, тому що з середини травня буде позначатися ефект нових пакетів допомоги від США. Мета росіян – захопити й утримувати за будь-яку ціну максимум територій. Зокрема, здобути якусь "перемогу" до дня "інавгурації" Владіміра Путіна та 9 травня.

"За будь-яку ціну" – це буквально. Втрати будуть величезні.