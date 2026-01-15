Скоро знадобиться оперативна пауза, – полковник запасу припустив, як діятиме Кремль

Володимиру Путіну потрібна буде оперативна пауза. Зокрема, вона може бути зі зниженням інтенсивності бойових дій, але без заморозки та зупинки.

Така ж ситуація була минулого року. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан озвучив 24 Каналу думку, що, ймовірно, оперативна пауза для Росії потрібна буде найближчим часом.

"Можливо, Путіну потрібна буде оперативна пауза найближчий місяць – два, весною. Вона може бути, як і минулого року, зі зниженням інтенсивності бойових дій, без заморозки та зупинки", – сказав він.

Що задумав Путін?

Роман Світан зазначив, що минулого року була пауза приблизно на пів року. Росіяни збирали техніку, боєприпаси, особовий склад. Практично до кінця літа техніка не виводилась на лінію боєзіткнення.

Старим особовим складом проводилися наступальні операції. Коли зібрали, оперативна пауза закінчилась. Під кінець літа – початок осені так звана друга хвиля зайшла з технікою та продовжила наступальні операції. Те ж саме Путіну потрібно буде найближчим часом: або зупинка, або зменшення інтенсивності,

– підкреслив військовий експерт.

Москва постійно ставить цинічні вимоги. Наприклад, щоб Україна віддала Росії повністю Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Також Путін не озвучує, для чого їм потрібна оперативна пауза. Адже поки Дональд Трамп буде президентом США, вони можуть накопичуватися, щоб воювати з Україною далі.

Якщо їх зараз зупинити, бойові дії зупиняться. Три роки, поки Трамп буде сидіти, він може утримувати цю оперативну паузу. Але за три роки росіяни накопичать набагато більше засобів, ніж у них було до 2022 року,

– пояснив полковник запасу ЗСУ.

Які плани Росії?