Витрати на війну в України російська влада переклала на своїх громадян. Про це пише 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

Що відбувається в Росії?

Аналітики зазначають, що 12 січня перший віцепрем'єр-міністр Росії Денис Мантуров заявив російському диктатору Володимиру Путіну про зростання промислового виробництва у 2025 році, насамперед у межах оборонної галузі.

Водночас, за даними ISW, посилена підтримка оборонно-промислового комплексу обходиться росіянам дорого. Банки перекладають фінансовий тиск, пов'язаний із військовими замовленнями, на споживачів.

Дефіцит робочої сили та конкуренція між оборонним і цивільним секторами призвели до зростання середніх зарплат у промисловості. Це підживлює інфляцію та спричиняє стрибки цін.

Аналітики нагадують, що низка великих цивільних виробників у другій половині 2025 року перейшла на чотириденний робочий тиждень і оголосила про скорочення персоналу через падіння попиту. Крім того, більшість іпотечних ставок на комерційне житло в Росії у січні 2026 року перевищували 20%, що робить придбання житла недоступним для значної частини населення.

Зверніть увагу! У листопаді 2025 року Путін підписав закон про підвищення податку на додану вартість з 20% до 22%, що додатково збільшує фінансове навантаження на громадян та перекладає витрати війни проти України на російське суспільство.

В ISW підкреслюють, що посилення економічного тиску Заходу на Росію та подальша підтримка України залишаються критично важливими чинниками, які можуть змусити Кремль переглянути свої воєнні плани та піти на компроміси між продовженням війни й рівнем життя населення.

