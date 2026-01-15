Скоро понадобится оперативная пауза, – полковник запаса предположил, как будет действовать Кремль

Владимиру Путину нужна будет оперативная пауза. В частности, она может быть со снижением интенсивности боевых действий, но без заморозки и остановки.

Такая же ситуация была в прошлом году. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан озвучил 24 Каналу мнение, что, вероятно, оперативная пауза для России нужна будет в ближайшее время.

"Возможно, Путину нужна будет оперативная пауза ближайший месяц – два, весной. Она может быть, как и в прошлом году, со снижением интенсивности боевых действий, без заморозки и остановки", – сказал он.

Что задумал Путин?

Роман Свитан отметил, что в прошлом году была пауза примерно на полгода. Россияне собирали технику, боеприпасы, личный состав. Практически до конца лета техника не выводилась на линию боестолкновения.

Старым личным составом проводились наступательные операции. Когда собрали, оперативная пауза закончилась. Под конец лета – начало осени так называемая вторая волна зашла с техникой и продолжила наступательные операции. То же самое Путину нужно будет в ближайшее время: или остановка, или уменьшение интенсивности,

– подчеркнул военный эксперт.

Москва постоянно ставит циничные требования. Например, чтобы Украина отдала России полностью Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Также Путин не озвучивает, для чего им нужна оперативная пауза. Ведь пока Дональд Трамп будет президентом США, они могут накапливаться, чтобы воевать с Украиной дальше.

Если их сейчас остановить, боевые действия остановятся. Три года, пока Трамп будет сидеть, он может удерживать эту оперативную паузу. Но за три года россияне накопят гораздо больше средств, чем у них было до 2022 года,

– объяснил полковник запаса ВСУ.

Какие планы России?