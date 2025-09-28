Росіяни зіткнулись із серйозною паливною проблемою. У Росії закривають АЗС через брак бензину. Це може дуже негативно вплинути на політичне становище Володимира Путіна та змусити його змінити курс у російсько-українській війні.

Британський журналіст, публіцист та видавець Пітер Дікінсон розповів 24 Каналу, що справи у Росії йдуть не дуже добре. Мовиться як про невдачі на полі бою, так і серйозні економічні труднощі.

Чи вплине суспільне обурення росіян на війну в Україні?

Пітер Дікінсон підкреслив, що невдачі Росії у різних аспектах починають помічати у США. Раніше на Заході було більше тих, хто вважав, що Росія, як країна із великими ресурсами, може перемогти Україну. Тепер же думка помінялась, адже Кремль за роки повномасштабного вторгнення не здобув суттєвих перемог на полі бою.

Мабуть, росіяни поки цього не визнають, але, я думаю, що дефіцит пального є для них найбільшим наслідком за всю війну. Це перший випадок, коли росіяни особисто відчули, що війна негативно вплинула на їхнє життя. Це відбувається по всій Росії,

– зазначив він.

У Росії зараз дуже великі черги на АЗС. Навіть у великих містах немає бензину. Це впливає на російське суспільство і, на думку журналіста, змушує зрозуміти, що справи йдуть не так добре, як вони чують від пропагандистів.

Росіяни не зважають на свої численні втрати на війні, однак так триватиме доти, поки вони не відчують, що економіка Росії внаслідок цього у дуже поганому стані. Проте малоймовірно, що російські громадяни якимось чином спробують вплинути на ситуацію.

Але, за словами Пітера Дікінсона, владні верхівки можуть зазнавати серйозних збитків через послаблення економіки, тому саме вони на цьому тлі, ймовірно, й провокуватимуть внутрішньодержавні процеси проти Путіна.

У Росії проблеми із пальним: останні новини