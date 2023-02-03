Імпортозаміщення у дії: у Росії продають небезпечні для життя продукти

Як виявилося, в умовах санкцій розпіарена російська економіка геть не здатна замінити навіть найпростіші іноземні товари продукцією власного виробництва. При цьому ніякого адекватного виходу із ситуації за майже рік всі чиновники та спеціалісти не придумали.

За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, керівники підприємств харчової промисловості Росії остаточно розписалися у власному безсиллі та відзвітували чиновникам мінпромторгу про неможливість виготовлення упаковок для більшості товарів. Через це вже найближчими місяцями з полиць російських магазинів можуть зникнути ковбаси, соки, чаї у пакетиках, консерви та цукерки.

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Або ж у міністерстві промисловості та торгівлі підуть на крайні заходи та вирішать провести так зване "критичне імпортозаміщення" та дозволять виробникам використовувати упаковку з небезпечних матеріалів.

Соки та молоко викликають отруєння та онкологію

Згідно з робочим листуванням між виробниками продуктів харчування та працівниками мінпромторгу, про неможливість виготовлення упаковки для цілої низки товарів російські фахівці знали ще у квітні 2022 року.

Після початку повномасштабного вторгнення, виходу з російського ринку купи іноземних підприємств, а також введення санкцій російські чиновники із здивуванням для себе дізналися, що пакування для соків та молока виготовляють у Росії лише філія шведсько-швейцарської Tetra Pak та норвезька Elopak із іноземних матеріалів, оболонку для ковбас виробники закуповують в Італії. Це ж саме стосується фільтр-паперу та навіть ниточок для чайних пакетиків та інших дрібниць типу кілець для консервів.

Саме тоді, розуміючи, що більшість підприємств здатні якийсь час працювати із залишками продукції на складах, посадовці наказали розробляти альтернативні методи пакування харчів.

Експеримент вирішили поставити на виготовленні тетраедрів для соків та молока. Так було простіше, адже європейські компанії розпродали свій бізнес у Росії та залишили у спадок лінії виробництва. Ідея увінчалася "успіхом", бо буквально через пару місяців до супермаркетів почали постачати продукцію, яка була повністю виготовлена у Росії.

Втім, як виявилося, для харчів упаковка геть не придатна, оскільки у соках та молочці через місяць після розливу зафіксували зашкалюючі домішки фталатів.

Згідно з висновками профільних спеціалістів, сировина, яку російські виробники використовують для пакування, може викликати харчове отруєння, діабет, алергію та астму, а також призводить до руйнування печінки та онкологічних захворювань. Однак висновків ніхто ніяких не зробив – небезпечна продукція продовжує постачатися споживачам.

Паралельно з цим російські фахівці намагалися розробити схему безпечного заміщення упаковок для інших товарів, але ніякого успіху не мали.

Чаї у пакетиках та ковбаси зникнуть із полиць

У зв'язку із ситуацією в уряді країни-агресорки зіштовхнулися з необхідністю швидко приймати рішення про подальші дії: або закрити низку підприємств та заборонити постачання продукції на полиці магазинів, або ж продовжувати імпортозаміщення упаковок та постачати людям небезпечні вироби. Судячи з того, що віце-прем'єрка Вікторія Абрамченко ще 24 січня розповіла про експеримент із соками та молочкою, російська влада вирішила труїти своє населення й надалі.

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Так, вже найближчим часом у Росії закінчаться пакетики та нитки для чаю, а оскільки ця продукція обіймає понад 65% ринку, виробники скоріш за все замінять фільтр-папір на виготовлений із не протестованих матеріалів.

Втім, якщо із чаєм ситуація не може стати настільки критичною, оскільки його можна банально заварювати, то зовсім інакше йдуть справи із сирами та ковбасами. Адже оболонка для них має бути не тільки не токсичною, але й захищати продукцію від зовнішнього впливу. При цьому все виробництво ковбас "заточене" виключно на використання полімерної упаковки, а перехід на натуральну є просто неможливим.

Сподіватися ж на те, що в останній момент Росія все ж таки домовиться про закупівлю всього необхідного для своєї харчової промисловості із Китаєм, не варто. КНР, хоч і підтримує Кремль, навідріз відмовляється постачати окупантам потрібні для них товари.