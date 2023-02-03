Импортозамещение в действии: в России продают опасные для жизни продукты

Как оказалось, в условиях санкций распиаренная российская экономика не способна заменить даже самые простые иностранные товары продукцией собственного производства. При этом никакого адекватного выхода из ситуации почти за год все чиновники и специалисты не придумали.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, руководители предприятий пищевой промышленности России окончательно расписались в собственном бессилии и отчитались чиновникам минпромторга о невозможности изготовления упаковок для большинства товаров. Поэтому уже в ближайшие месяцы с полок российских магазинов могут исчезнуть колбасы, соки, чаи в пакетиках, консервы и конфеты.

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Или в министерстве промышленности и торговли пойдут на крайние мероприятия и решат провести так называемое "критическое импортозамещение" и позволят производителям использовать упаковку из опасных материалов.

Соки и молоко вызывают отравление и онкологию

Согласно рабочей переписке между производителями продуктов питания и работниками минпромторга, о невозможности изготовления упаковки для целого ряда товаров российские специалисты знали еще в апреле 2022 года.

После начала полномасштабного вторжения, выхода с российского рынка кучи иностранных предприятий, а также введения санкций российские чиновники с удивлением для себя узнали, что упаковки для соков и молока производят в России только филиал шведско-швейцарской Tetra Pak и норвежский Elopak из иностранных материалов, оболочку производители колбас закупают в Италии. Это же касается фильтр-бумаги и даже нитей для чайных пакетиков и других мелочей типа колец для консервов.

Именно тогда, понимая, что большинство предприятий способно некоторое время работать с остатками продукции на складах, чиновники приказали разрабатывать альтернативные методы упаковки продуктов питания.

Эксперимент решили поставить на изготовление тетраэдров для соков и молока. Так было проще, ведь европейские компании распродали свой бизнес в России и унаследовали линии производства. Идея увенчалась "успехом", потому что буквально через пару месяцев в супермаркеты начали поставлять продукцию, полностью изготовленную в России.

Впрочем, как оказалось, для продовольствия упаковка не пригодна, поскольку в соках и молочке через месяц после разлива зафиксировали зашкаливающие примеси фталатов.

Согласно выводам профильных специалистов, сырье, используемое российскими производителями для упаковки, может вызвать пищевое отравление, диабет, аллергию и астму, а также приводит к разрушению печени и онкологическим заболеваниям. Однако выводов никто никаких не сделал – опасная продукция продолжает поставляться потребителям.

Параллельно с этим российские специалисты пытались разработать схему безопасного замещения упаковок для других товаров, но успеха не имели.

Чаи в пакетиках и колбасы исчезнут с полок

В связи с ситуацией в правительстве страны-агрессора столкнулись с необходимостью быстро принимать решения о дальнейших действиях: либо закрыть ряд предприятий и запретить поставку продукции на полки магазинов, либо продолжать импортозамещение упаковок и поставлять людям опасные изделия. Судя по тому, что вице-премьер Виктория Абрамченко еще 24 января рассказала об эксперименте с соками и молочкой, российские власти решили травить свое население и дальше.

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Так, уже в ближайшее время в России закончатся пакетики и нити для чая, а поскольку эта продукция занимает более 65% рынка, производители, скорее всего, заменят фильтр-бумагу на изготовленную из непротестированных материалов.

Впрочем, если с чаем ситуация может не стать столь критичной, поскольку его можно банально заваривать, то совсем иначе обстоят дела с сырами и колбасами. Ведь оболочка для них должна быть не только не токсичной, но и защищать продукцию от внешнего воздействия. При этом все производство колбас "заточено" исключительно на использование полимерной упаковки, а переход на натуральную просто невозможен.

Надеяться на то, что в последний момент Россия все же договорится о закупке всего необходимого для своей пищевой промышленности с Китаем, не стоит. КНР, хоть и поддерживает Кремль, наотрез отказывается поставлять оккупантам нужные для них товары.