Росія 29 жовтня зганьбилася форумом "Діалог про фейки 3.0", який провели у Москві. Цей захід мав стати пафосним для країни-агресорки, але зрештою став бутафорією, просоченою пропагандою, антизахідними заявами та виступом Марії Захарової.

Про це пише 24 Канал.

Що відбувалося на форумі "Діалог про фейки 3.0" у Москві?

Журналіст Роман Цимбалюк у своєму телеграм-каналі зазначив, що жоден зі 150 західних журналістів, які отримали запрошення від Росії відвідати нібито оточені Куп'янськ та Покровськ, не відгукнулися на цю цікаву пропозицію.

Ба більше, на Донбас відмовилися їхати навіть штатні агенти Кремля – учасники московського форуму "Діалог про фейки 3."», які позиціонувалися, як "борці з дезінформацією".

Форум "Діалог про фейки 3.0" – це окремий шедевр. Москва рапортувала про 2 000 учасників з 80 країн, але якщо відняти вигадані організації та статистів заради кава-брейку – там лишилися тільки організатори,

– наголошує Цимбалюк.

На його думку, смішним виглядає навіть той факт, що Москва, яка десятиліттями експортує брехню, показово "проголошує боротьбу з фейками".

"Це якби виробник горілки відкрив би центр реабілітації алкоголіків – й одразу б запропонував чарку "для профілактики"", – іронізує журналіст.

Роман Цимбалюк також зауважує, що головним експертом цього пропагандистського карнавалу стала речниця МЗС Росії Марія Захарова. А слоган форуму "Ми проти фейків", за словами журналіста, з її вуст звучить приблизно так само переконливо, як "Росгвардія за свободу слова" чи "Міноборони за мир в усьому світі".

Сама Захарова весь форум провела в екстазі, "захопливе видовище!".

Що Москва намагалася просунути на цьому форумі?

Насправді ж цей форум був кремлівською постановкою: під виглядом боротьби з дезінформацією Москва просувала наративи про "агентів ЦРУ" та "біолабораторії НАТО".

Спонсорами форуми виступили пропагандистське агентство ТАСС, МЗС Росії та їхнє Global Fact-Checking Network.

На захід приїхали "політичні аналітики, представники ЗМІ та бізнес-спільноти Нігерії, Уругваю та Таїланду". Незрозумілі особи, яких представили як фактчекерів, очевидно, погодилися взяти участь у форумі за символічну винагороду.

Згодом організатори заявили, що їхній захід "атакував Захід": нібито ФСБ отримували погрози та повідомлення про мінування. Ці інциденти могли бути інсценованими самими організаторами, щоб створити ілюзію "зовнішнього тиску".

Попри це, увага до заходу лише зросла – кількість згадок про нього збільшилася з 2 000 до 4 000. Згодом ФСБ направило претензії, посилаючись на "порушення безпеки" та "протести", яких насправді не було.

Представник організаторів Тимофій Ві заявив, що форум відбувся згідно із законодавством РФ, без інцидентів і з повним дотриманням безпеки.

Тимофій Ві стверджував, що порушень на форумі "Діалог про фейки 3.0" пройшов "без інцидентів": дивіться документ

Іронічно, що саме Тимофій Ві – "головний спеціаліст із фейків" – сам став жертвою дезінформації, не відрізнивши справжній лист ФСБ від підробленого. Цей інцидент показав, що навіть ті, хто позиціонує себе як борці з фейками, у Росії не застраховані від власних інформаційних маніпуляцій.

