У Росії уражено нафтоперекачувальну станцію "Транснєфті", – "Мадяр"
- Українські дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Владимирській області Росії, яка постачає дизель до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу.
Днями українські дрони успішно навідалися до Владимирської області Росії. Там розташована російська нафтоперекачувальна станція "Транснєфті".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на командувача СБС ЗСУ Роберта Бровді "Мадяра".
Що відомо про атаку на нафтоперекачувальну станцію у Росії?
Під атакою була НПС "Второво" у населеному пункті Пєнкіно.
Її вночі 7 вересня здійснив підрозділ "Птахів Мадяра" Сил безпілотних систем.
"Мадяр" зазначив, що ця нафтоперекачувальна станція помпувала дизпаливо до МКНПП – Московського кільцевого нафтопродуктопроводу.
To be continued… Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта – швидкозгореними,
– додав командувач СБС.
Удари по нафтових об'єктах Росії: останні новини
У ніч на 7 вересня Україна атакувала Ільський НПЗ у Краснодарському краї Росії, знищивши ЄЛОУ-AT-6, який є ключовим об'єктом переробки нафти, потужністю 6 мільйонів тонн на рік.
Тієї ж ночі було уражено лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області Росії. Вона є частиною магістрального нафтопроводу "Стальной конь", потужність перекачування якого складає 10,5 мільйонів тонн.
Окрім того, у ніч на 5 вересня Україна успішно атакувала Рязанський нафтопереробний завод. Там було пошкоджено установку первинного перероблення нафти.