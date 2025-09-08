Укр Рус
8 вересня, 20:38
У Росії уражено нафтоперекачувальну станцію "Транснєфті", – "Мадяр"

Софія Рожик
Основні тези
  • Українські дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Владимирській області Росії, яка постачає дизель до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу.

Днями українські дрони успішно навідалися до Владимирської області Росії. Там розташована російська нафтоперекачувальна станція "Транснєфті".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на командувача СБС ЗСУ Роберта Бровді "Мадяра".

Що відомо про атаку на нафтоперекачувальну станцію у Росії?

Під атакою була НПС "Второво" у населеному пункті Пєнкіно.

Її вночі 7 вересня здійснив підрозділ "Птахів Мадяра" Сил безпілотних систем.

"Мадяр" зазначив, що ця нафтоперекачувальна станція помпувала дизпаливо до МКНПП – Московського кільцевого нафтопродуктопроводу.

To be continued… Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта – швидкозгореними,
– додав командувач СБС.

Удари по нафтових об'єктах Росії: останні новини 