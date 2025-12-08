Самоліквідація успішна: у Росії бомбардувальник катапультував пілотів, коли стояв в укритті
- У Росії загинули 2 військових льотчики, які катапультувалися з літака в укритті.
- Система катапультування спрацювала, і пілоти врізалися у бетонну стелю, що призвело до їхньої загибелі.
Пілоти отримали травми несумісні з життям. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Стерненка та речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.
Як російські пілоти "самоліквідувалися" на землі?
У Росії на бомбардувальнику спрацювала система катапультування, коли той був в укритті. Відповідно 2 льотчики врізалися у бетонну стелю.
Юрій Ігнат припустив, що піропатрони системи катапультування могли ще й підпалити сам літак. Він висловив сподівання, що бомбардувальник теж вже "несумісний з експлуатацією".
