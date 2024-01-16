Посилена, але не завжди ефективна: українська розвідка оцінила стан російської ППО

Вибухи в Росії стали звичним явищем, однак там вперто заявляють про "успішну роботу ППО". Насправді ж від протиповітряної оборони країни-агресорки більше шкоди, аніж користі.

Представник української розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна" окреслив стан російської протиповітряної оборони, передає 24 Канал. За його словами, Кремль посилив ППО, але її ефективність однаково кульгає.

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"За час війни Росія дуже посилила протиповітряну оборону на багатьох напрямках. Це, зокрема, і окупований Крим, а саме район Керченського мосту – там дуже потужна система ППО. Це Московський напрямок на території Росії та інші регіони", – зазначив Скібіцький.

На цих напрямках не лише посилили ППО, а й створили її ешелоновану систему. Однак це зробили шляхом оголення віддалених регіонів країни-агресорки, звідки перекинули зенітно-ракетні й зенітно-артилерійські підрозділи.

Наскільки ефективна російська ППО

Очевидно, що стовідсоткове збиття повітряних цілей, про що постійно заявляє Росія, не відповідає дійсності. Були випадки, коли озброєння відмовляло, зокрема розхвалений "Панцир". Навіть найпотужніший на озброєнні країни-агресорки комплекс С-400 не такий досконалий.

До того ж усе залежить і від того, наскільки ми вдало плануємо проведення наших операцій, зокрема із застосуванням безпілотних літальних апаратів й інших типів озброєнь,

– зауважив Скібіцький.

Представник української розвідки наголосив, що ГУР Міноборони відомо, наскільки і в яких регіонах Росії посилили ППО, а також де розгорнули нові системи.

Вибухи в Росії: останні новини

Вночі 16 січня було гучно в районі воронезького аеропорту. Після повторних вибухів удосвіта в місті оголосили режим надзвичайного стану.

Попередньої ночі було тривожно в Курську. Місцеві мешканці повідомляли про 3–4 вибухи та яскравий спалах.

Одним із найщільніших місць цвітіння "бавовни" залишається Бєлгородщина. Губернатор В'ячеслав Гладков закликав мешканців не ховатись у підвалах, а стояти на своєму робочому місці.