Зокрема, українські гелікоптери, літаки та ракети, які вочевидь літають поблизу лінії фронту на малих висотах. Такою інформацією з 24 Каналом поділився військовий експерт та головний редактор Defence Express Олег Катков. Зауважимо, уже можна переглянути останні кадри польоту А-50.

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Загалом А-50 – це виносний повітряний радар, який використовується для контролю всього горизонту, щоб наводити власні винищувачі для запуску ракет та інших цілей.

Що означає збиття А-50

За словами військового експерта, у районі Азовського моря Росія залишилася без "очей", які тепер не зможуть заздалегідь виявити українську авіацію, побачити запуск крилатих ракет, відстежити їх та навести власні винищувачі.

Близько двох місяців тому з'явилася інформація, що росіяни почали використовувати А-50 у комплексі із системою С-400. Окупанти можуть запускати ракети дальністю 380 – 400 кілометрів навіть поза своєю видимістю. Далі ракета самостійно знаходить ціль завдяки активній коробці самонаведення.

Факт того, що не буде А-50 – це провал у протиповітряній обороні Росії, їхніх далекобійних можливостях знищення повітряних цілей та наведення авіації, – це комплексна річ. Ці літаки дуже цінні, саме тому їх ще ніколи не збивали. Вочевидь вони намагаються не наближатися до переднього краю. Проте якраз наближення А-50 до зони можливої дії якогось далекобійного ЗРК означає, що літак не бачить на ті дальності, які вони самі декларують,

– підкреслив Олег Катков.

Основні характеристики А-50: коротко