Усиленная, но не всегда эффективная: украинская разведка оценила состояние российской ПВО

Взрывы стали привычным явлением в России, однако там упорно заявляют об "успешной работе ПВО". На самом же деле от противовоздушной обороны страны-агрессора больше вреда, чем пользы.

Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина" очертил состояние российской противовоздушной обороны, передает 24 Канал. По его словам, Кремль усилил ПВО, но ее эффективность все равно хромает.

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"За время войны Россия очень усилила противовоздушную оборону по многим направлениям. Это, в частности, и оккупированный Крым, а именно район Керченского моста – там очень мощная система ПВО. Это Московское направление на территории России и другие регионы", – отметил Скибицкий.

На этих направлениях не только усилили ПВО, но и создали ее эшелонированную систему. Однако это сделали путем обнажения отдаленных регионов страны-агрессора, откуда перебросили зенитно-ракетные и зенитно-артиллерийские подразделения.

Насколько эффективна российская ПВО

Очевидно, что стопроцентное сбитие воздушных целей, о чем постоянно заявляет Россия, не соответствует действительности. Были случаи, когда вооружение отказывало, в частности расхваленный "Панцирь". Даже самый мощный на вооружении страны-агрессора комплекс С-400 не так совершенен.

К тому же, все зависит и от того, насколько мы удачно планируем проведение наших операций, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов и других типов вооружений,

– заметил Скибицкий.

Представитель украинской разведки подчеркнул, что ГУР Минобороны известно, насколько и в каких регионах России усилили ПВО, а также где развернули новые системы.

Взрывы в России: последние новости

Ночью 16 января было громко в районе воронежского аэропорта. После повторных взрывов на рассвете в городе объявили режим чрезвычайного положения.

Предыдущей ночью было тревожно в Курске. Местные жители сообщали о 3–4 взрывах и яркой вспышке.

Одним из самых плотных мест цветения "хлопка" остается Белгородщина. Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей не прятаться в подвалах, а стоять на своем рабочем месте.