В последнее время в пограничном российском Белгороде участились "хлопки". Когда в городе начинало стучать, губернатор Гладков призвал местных прятаться в укрытиях или в туалетах. Впрочем, на этот раз чиновник внезапно "осмелел" и выдал странное заявление.

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"Работать и еще раз работать"

Выступая на одной из торжественных мероприятий по случаю дня Белгородщины, Гладков упомянул за предновогодние удары ВСУ по военным объектам в Белгороде и другие периодические атаки на город. По словам губернатора, они – не повод для отмены празднования.

Мол, враг именно этого и добивается. Однако у него ничего не получится, потому что "россияне – не крысы", а потому прятаться в укрытиях они не должны.

Мы никогда не будем сидеть в подвалах. Мы будем стоять каждый на своем рабочем месте,

– заявил Гладков.

"Новогодние подарки" для россиян

Днем 30 декабря в Белгороде и области, откуда оккупанты постоянно обстреливают Харьков и Харьковщину, прогремел десяток взрывов. В соцсети начали появляться видео и кадры черных столбов дыма и местных, визжащих из испуга.

Впоследствии стало известно, что прилеты в Белгороде – это работа Сил обороны и безопасности Украины. Украинские силы ударили по военным объектам в городе.

В то же время россияне сообщили о почти 30 жертвах среди гражданских. Между тем, в Силах обороны отметили, что гибель гражданских белгородцев – это следствие неудачной работы российской ПВО.

"Увлеклись" обстрелом Харькова и не заметили, как начало "подгорать" у самих

8 января вечером оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков из Белгородской области ракетами С-300. В то же время, у россиян самих раздались взрывы. Так, губернатор Гладков советовал местным прятаться. Местные паблики писали о том, что взрывы сопровождаются вспышками в небе. Очевидно, это "прославленная" российская ПВО боролось с неизвестной силой.

Боролась так усердно, что потом обломки снарядов падали белгородцам прямо на головы. В соцсети местные делились фото "обломков", которые "приземлились" прямо на автомобили.

Впоследствии в минобороны страны – агрессорки заявили об обстреле города вроде бы кассетными снарядами, традиционно обвинив Украину.