Україна продовжує здійснювати атаки по важливих для ВПК та нафтопереробної промисловості Росії об'єктах і все частіше влучає по них. Також кожний запуск дронів по ворожій території має ще одне суттєве значення, окрім завдання ударів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Ян Матвєєв, наголосивши, що дронова атака важлива не тільки як досягнення певної цілі. Зазначимо, що вранці 9 серпня СБУ здійснили атаку далекобійними безпілотниками по логістичному хабу росіян, де зберігаються "Шахеди" та іноземне комплектування у Татарстані.

Чому російська ППО почала гірше збивати дрони?

Матвєєв зауважив, що навіть якщо дрони не долетять, промахнуться або будуть збиті, все одно сам процес такого нальоту дає дуже багато інформації. Іноді вона навіть корисніше, ніж досягання конкретної цілі.

Спеціалісти зможуть вирахувати, де розташовані комплекси ППО, де збивають дрони, як вони працюють в конкретний момент. Адже це динамічна система і всі ці параметри потрібно постійно актуалізувати. Тому будь-які атаки приносять додаткові дані, які потім можна використати,

– пояснив військовий експерт.

Нещодавно відбулась атака по російському нафтосховищу в Адлері. Там резервуари з нафтою були захищені металевою сіткою. Вона могла б захистити їх від невеликих FPV-дронів. Проте великі дрони, за його словами, пробили цю сітку і вибухнули навіть якщо і десь поруч з резервуаром, все одно його пошкодили, а також внаслідок вибуху спалахнула пожежа.

Водночас потужних систем ППО щільного зенітного вогню у росіян не було, імовірно, ніде. Тому що останні атаки на російські заводи, залізниці, НПЗ не продемонстрували, що росіяни застосовували щільним протидроновий вогонь,

– наголосив він.

Військовий експерт припустив, що, можливо, змінюється тактика російської ППО і окупанти намагаються створити певний щит на вильоті дронів з території України, щоб заздалегідь їх збивати. Але українські дроноводи просто обходять цей щит. Тому, на його думку, зараз не помітно тактики розташування зенітних комплексів довкола важливих об'єктів в Росії.

Також, імовірно, росіяни вирішили, що НПЗ все одно їм не захистити, тому нехай дрони б'ють по них. А ми поставимо ППО в іншому місці та захистимо щось інше,

– припустив Ян Матвєєв.

Тому, як зазначив військовий експерт, є відчуття, що за останні 2 – 3 тижні російське ППО набагато гірше протистоїть українським дронам, ніж раніше.

Нагадаємо, що 8 серпня безпілотники атакували НПЗ у Слов'янську-на-Кубані у Краснодарському краї.

Загалом безпілотну небезпеку кілька разів впродовж дня оголошували на території Сочі, Сіріуса, Анапи та Адлера. Також діяли обмеження в аеропорту Сочі, де затримали виліт понад 25 рейсів.

Згодом стало відомо про пожежу у районі НПЗ у Слов'янську-на-Кубані.