Відчули загрозу: як США і Польща боротимуться з російськими фейками

У США та Польщі відкрили центри протидії дезінформації з Росії. Їхнім головним завданням стане протидіяти тим повідомленням, які спрямовані на послаблення підтримки України в світі.

Варто згадати, як в перші дні повномасштабного вторгнення у країнах Європи закривали проросійські медіа. Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, додавши, що тоді всі раділи, бо "рупори" Кремлівської пропаганди нарешті мали перестати працювати.

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Як працює російська пропаганда у світі

Росія ніколи не шкодувала грошей, щоб "промивати" мізки іноземцям. Після закриття каналів дуже швидко почали з'являтися так звані "аналітичні центри", дискусійні клуби, "журналісти" з проросійськими поглядами, які влаштовувалися на роботу у центральні медіа. На жаль, всі швидко забули, що окрім кількох основних телеканалів, які закрили, ще є інші мережі, які розповсюджують дезінформацію.

Під час війни проявів російської пропаганди стало дуже багато. На рівні соціальних мереж небезпека особливо серйозна. Відтак бачимо, що з'явилося відчуття загрози для інших країн. Думаю, це дуже відчутно для представників демократичних партій,

– зауважив політолог.

Українські посадовці та міжнародні експерти вже неодноразово заявляли, що якби не було настільки серйозного рівня інформаційного опрацювання частини українського суспільства, то росіяни не почувалися б так упевнено у своїй перемозі.

"Сьогодні інформація є однією з ключових видів зброї, не слабшою, ніж дрони чи далекобійна артилерія. Нею борються за людські голови. Тому всі розуміють важливість протидії наративам, у яких Росія є лідером", – підкреслив Максим Джигун.

На превеликий жаль, російські пропагандисти, які для нас виглядають безглуздо та кумедно, для 100 мільйонів росіян та багатьох мешканців інших країн є джерелом інформації.

Затримки зброї – результат пропаганди Росії

Заявляючи про створення центру, у США фактично підтвердили, що затримки з наданням зброї, дискусії щодо виділення допомоги також були результатом російської пропаганди. Ба більше, результати виборів до Європарламенту є свідченням того, що праві сили, популісти та радикали посилюють свої позиції.

У Франції, Нідерландах та в інших країнах ми бачимо дедалі більше представництво таких сил. Це також підтверджує російський вплив, адже ключову вигоду від присутності цих депутатів отримає країна-агресорка. Тільки їй вигідно, що частина європейських депутатів говоритиме про нібито розкол у Європі, скорочення допомоги Україні.

Щобільше, деякі представники правих сил навіть не заперечують свого зв'язку з Росією. Вони отримують кошти за виконання певних спецоперацій на замовлення Кремля. Все це впливає на здатність політичних лідерів ухвалювати рішення,

– наголосив Максим Джигун.

Наприклад, є бажання передати Україні певні види ракет, зброї, але коли цьому чинить опір власний народ, то робити це стає значно важче. Відповідно керованість державою послаблюється, з'являються інші центри впливу. Тому це серйозна загроза, яка здавалося б перебуває в інформаційній сфері, але впливає і на військову, і на економічну.

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