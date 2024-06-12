Почувствовали угрозу: как США и Польша будут бороться с российскими фейками

В США и Польше открыли центры противодействия дезинформации из России. Их главной задачей станет противодействовать тем сообщениям, которые направлены на ослабление поддержки Украины в мире.

Стоит вспомнить, как в первые дни полномасштабного вторжения в странах Европы закрывали пророссийские медиа. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, добавив, что тогда все радовались, потому что "рупоры" Кремлевской пропаганды наконец должны были перестать работать.

Читайте также Выборы в Бельгии: как агенты Кремля хотят расколоть страну и какие угрозы для Украины

Как работает российская пропаганда в мире

Россия никогда не жалела денег, чтобы "промывать" мозги иностранцам. После закрытия каналов очень быстро начали появляться так называемые "аналитические центры", дискуссионные клубы, "журналисты" с пророссийскими взглядами, которые устраивались на работу в центральные медиа. К сожалению, все быстро забыли, что кроме нескольких основных телеканалов, которые закрыли, еще есть другие сети, которые распространяют дезинформацию.

Во время войны проявлений российской пропаганды стало очень много. На уровне социальных сетей опасность особенно серьезная. Поэтому видим, что появилось ощущение угрозы для других стран. Думаю, это очень ощутимо для представителей демократических партий,

– отметил политолог.

Украинские чиновники и международные эксперты уже неоднократно заявляли, что если бы не было столь серьезного уровня информационной обработки части украинского общества, то россияне не чувствовали бы себя так уверенно в своей победе.

"Сегодня информация является одной из ключевых видов оружия, не слабее, чем дроны или дальнобойная артиллерия. Ею борются за человеческие головы. Поэтому все понимают важность противодействия нарративам, в которых Россия является лидером", – подчеркнул Максим Джигун.

К большому сожалению, российские пропагандисты, которые для нас выглядят нелепо и смешно, для 100 миллионов россиян и многих жителей других стран являются источником информации.

Задержки оружия – результат пропаганды России

Заявляя о создании центра, в США фактически подтвердили, что задержки с предоставлением оружия, дискуссии о выделении помощи также были результатом российской пропаганды. Более того, результаты выборов в Европарламент является свидетельством того, что правые силы, популисты и радикалы усиливают свои позиции.

Во Франции, Нидерландах и в других странах мы видим все большее представительство таких сил. Это также подтверждает российское влияние, ведь ключевую выгоду от присутствия этих депутатов получит страна-агрессор. Только ей выгодно, что часть европейских депутатов будет говорить о якобы расколе в Европе, сокращение помощи Украине.

Более того, некоторые представители правых сил даже не отрицают своей связи с Россией. Они получают средства за выполнение определенных спецопераций по заказу Кремля. Все это влияет на способность политических лидеров принимать решения,

– отметил Максим Джигун.

Например, есть желание передать Украине определенные виды ракет, оружия, но когда этому сопротивляется собственный народ, то делать это становится значительно труднее. Соответственно управляемость государством ослабляется, появляются другие центры влияния. Поэтому это серьезная угроза, которая казалось бы находится в информационной сфере, но влияет и на военную, и на экономическую.

Российская пропаганда: последние новости