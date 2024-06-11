То, что россияне врут, – не новость. Но неофициальные данные "военкоров" и блогеров также вызывают сомнения. Например, в Defense Express не верят ни в учебно-тренировочный полет Су-34 в Северной Осетии, ни в перебазирование самолета.

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Захватили ли россияне Мясожаровку

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин объяснил: оккупанты солгали о захвате нескольких населенных пунктов.

11 июня российское минобороны опубликовало сводку, где говорилось, что оккупанты якобы вошли в Артемовку Луганской области и Тимковку Харьковской области. Но в своей лжи они не учли один нюанс: село Тимковка Купянского района ликвидировали еще в 1987 году.

Интересно, что о ликвидации села говорится даже в русскоязычном сегменте Википедии.

Данные о селе Тимковка Харьковской области / Скриншот 24 Канала

Та территория, где раньше было село Тимковка, свободна от оккупантов. Это в 20 километрах к востоку от Купянска.

Также враг утверждал, что захватил Артемовку на Луганщине. Но этот населенный пункт в Сватовском районе переименовали в 2016 году в рамках декоммунизации. Новое название – Мясожаровка.

Это село уже было под оккупацией и освобождено в октябре 2022 года.

"Отметим, что сейчас Мясожаровка контролируется украинскими Силами обороны!" – отметил представитель ВСУ.

На карте DeepState видно, что враг рвется к селу, но не захватил его.

Где расположена Мясожаровка: показываем на карте

Все это лишний раз доказывает, что россияне живут в параллельной реальности. Если почитать их сводки, то они уничтожают украинскую технику пачками и каждый день все ближе к победе. Но они захватывают Украину уже три года, хотя планировали за три дня. И, несмотря на это, они утверждают, что их армия самая сильная и "нашим нет равных". Очевидно, с психиатрией в России все совсем плохо.

Кадыров недозахватил Рыжевку

9 июня чеченский диктатор заявил, что полк "Ахмат" якобы захватил поселок Рыжевка Сумской области. Захватчики даже повесили там свой флаг, который Силы обороны уничтожили на следующее утро.

Силы обороны опровергли захват Рыжевки. Оккупанты попытались реализовать операцию пропагандистского характера, заявил Зеленский.

А вот аналитики DeepState подчеркнули, что поселок в серой зоне еще с 2022 года. "Проблема Рыжевки – географическая. Село за рекой и фактически было сателлитом целого поселка Теткино", – написали они.

Рыжевка расположена всего в двух километрах от Курской области и граничит с российским Теткино – так близко, что даже имеет общую улицу. Туда часто заходят ДРГ.