Кроме того, лидеры "АдГ" назвали украинского лидера – "президентом войны". А Украина, по их мнению, "нуждается в другом".
К теме Мы делаем все, чтобы не допустить стены между частями Украины, – Зеленский выступил в Бундестаге
"АдГ" назвала Зеленского "нелегитимным" президентом
Руководители фракции "АдГ" в Бундестаге Алиса Вайдель и Тино Хрупалла заявили, что "отказываются слушать спикера в камуфляжном костюме".
Срок полномочий Зеленского истек. Сейчас он находится в должности только как президент войны и нищий,
– добавили они.
Главы ультраправой фракции также намекнули, что им сейчас нужен "президент мира, который готов вести переговоры". То есть пойти на компромисс с Россией.
Своим заявлением Вайдель и Хрупалла повторили нарратив Кремля, что срок полномочий президента Украины якобы закончился.
Стоит отметить, что руководство партии "Альтернатива для Германии" и крайнелевая партия Сары Вагенкнехт ранее решили бойкотировать выступление Зеленского в Бундестаге. Однако четверо депутатов от "АдГ" все же присутствовали во время выступлении.
Кроме того, заявление ультраправой и крайнелевой партии вызвали возмущение у других коллег по парламенту в Берлине. Лидер парламентской фракции "Свободной демократической партии" Кристиан Дюрр отметил, что все разговоры госпожи Вагенкнехт о мире "абсолютно неправдоподобны".
Что сказал Зеленский во время выступления в Бундестаге
- Во время приезда в Германию Владимир Зеленский 11 июня во время приезда в Германию выступил в Бундестаге. Президент выразил благодарность немецким чиновникам за поддержку Украины.
- Зеленский также сказал, что Украина не оставит войну европейцам в наследство. А подчеркнул, что наше государство завершит ее в своих интересах и всей Европы.
- Глава государства напомнил, что "разделенная Европа никогда не была мирной, а разделенная Германия никогда не была счастливой". Поэтому, как Зеленский отметил, немцы должны понять, почему украинцы делают все, чтобы не допустить "стены" между частями нашей страны.