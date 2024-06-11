Окрім того, лідери "АдН" назвали українського лідера – "президентом війни". А Україна, на їхню думку, "потребує іншого".
До теми Ми робимо усе, аби не допустити стіни між частинами України, – Зеленський виступив у Бундестазі
"АдН" назвала Зеленського "нелегітимним" президентом
Очільники фракції "АдН" у Бундестазі Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла заявили, що "відмовляються слухати спікера в камуфляжному костюмі".
Термін повноважень Зеленського закінчився. Зараз він перебуває на посаді лише як президент війни і жебрак,
– додали вони.
Глави ультраправої фракції також натякнули, що їм зараз потрібен "президент миру, який готовий вести переговори". Тобто піти на компроміс з Росією.
Своєю заявою Вайдель і Хрупалла повторили наратив Кремля, що термін повноважень президента України нібито закінчився.
Варто зазначити, що керівництво партії "Альтернатива для Німеччини" та крайньоліва партія Сари Вагенкнехт раніше вирішили бойкотувати виступ Зеленського у Бундестазі. Однак четверо депутатів від "АдН" все ж були присутніми під час виступі.
Крім того, заява ультраправої та крайньолівої партії викликали обурення в інших колег по парламенту у Берліні. Лідер парламентської фракції "Вільної демократичної партії" Крістіан Дюрр зазначив, що всі розмови пані Вагенкнехт про мир "абсолютно неправдоподібні".
Що сказав Зеленський під час виступу у Бундестазі
- Під час приїзду до Німеччини Володимир Зеленський 11 червня виступив у Бундестазі. Президент висловив подяку німецьким урядовцям за підтримку України.
- Зеленський також сказав, що Україна не залишить війну європейцям у спадок. А наголосив, що наша держава завершить її у своїх інтересах та всієї Європи.
- Глава держави нагадав, що "розділена Європа ніколи не була мирною, а розділена Німеччина ніколи не була щасливою". Тому, як Зеленський наголосив, німці мають зрозуміти, чому українці роблять усе, аби не допустити "стіни" між частинами нашої країни.