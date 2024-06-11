Окрім того, лідери "АдН" назвали українського лідера – "президентом війни". А Україна, на їхню думку, "потребує іншого".

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"АдН" назвала Зеленського "нелегітимним" президентом

Очільники фракції "АдН" у Бундестазі Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла заявили, що "відмовляються слухати спікера в камуфляжному костюмі".

Термін повноважень Зеленського закінчився. Зараз він перебуває на посаді лише як президент війни і жебрак,

– додали вони.

Глави ультраправої фракції також натякнули, що їм зараз потрібен "президент миру, який готовий вести переговори". Тобто піти на компроміс з Росією.

Своєю заявою Вайдель і Хрупалла повторили наратив Кремля, що термін повноважень президента України нібито закінчився.

Зверніть увагу! В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії діє воєнний стан, який вже кілька разів продовжували у Верховній Раді. Згідно з Конституцією України вибори під час воєнного стану не проводять в нашій державі.

Варто зазначити, що керівництво партії "Альтернатива для Німеччини" та крайньоліва партія Сари Вагенкнехт раніше вирішили бойкотувати виступ Зеленського у Бундестазі. Однак четверо депутатів від "АдН" все ж були присутніми під час виступі.

Крім того, заява ультраправої та крайньолівої партії викликали обурення в інших колег по парламенту у Берліні. Лідер парламентської фракції "Вільної демократичної партії" Крістіан Дюрр зазначив, що всі розмови пані Вагенкнехт про мир "абсолютно неправдоподібні".

Що сказав Зеленський під час виступу у Бундестазі