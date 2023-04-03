Ефект доктора Фокса: психолог розповів, як пропагандисти будують свої промови

Росія повідомила, що буде розміщувати на території Білорусі тактичне ядерне озброєння. І білоруський пропагандист Грігорій Азарьоник виступив з цього приводу з запальною промовою, в якій тішиться з того Білорусь стає "ядерною країною".

Психолог і психотерапевт Спартак Суббота розповів 24 Каналу, що Азарьонок, а також російські пропагандисти – Владімір Соловйов, Ольга Скабєєва та інші користуються одним психологічним ефектом. За його словами, завдяки цьому їхні пропагандистські заяви мають вплив на певні верстви населення.

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Тим, хто проголошує факти, довіри менше

Психолог звернув увагу на те, що всі вони використовують ефект доктора Фокса.

Це феномен, при якому люди погоджують з думкою того, хто транслює надмірно впевнену та гарну риторику. У людей, які мають не високий рівень інтелекту, низький рівень життя та проблеми зі здоров'ям, в першу чергу, психічним, сприймають виразність та епатажність того, про що він говорить, як правду,

– вважає Суббота.

За його словами, є люди, які говорять факти, але проголошують їх спокійно, без емоцій. Таким людям, на жаль, довіри менше. А людині, яка пафосно подає неправдиву інформацію, вірять.

Але, якщо гарно промовляти маячню, вона від того не стає правдою,

– зазначив психотерапевт.

На його думку, ефект доктора Фокса використовують все коментатори на території Росії.

Психолог пояснив, як російські пропагандисти готують свої виступи: дивіться відео

Він їм потрібен для того, щоб популяризувати негативні наративи, смерть і рабство,

– підкреслив психолог.

Спартак Субботу наголосив, що українські ведучі не використовують ефект доктора Фокса. Вони спокійно говорять, опираються на якісь факти і оперують ними.

Скандальні заяви пропагандистів

В ефірі шоу пропагандистки Скабєєвої один з учасників закликав "стерти Велику Британію з лиця землі". Свою безглузду ідею він "обґрунтував" тим, що ця країна у всьому винна і є головним "підбурювачем" у Європі.

Скабєєва також нещодавно жалілася з того, що в Києві вже давно зникли проблеми з відключенням світла. На її думку, ця новина повинна зіпсувати настрій росіянам.

На шоу іншого пропагандиста – Соловйова один з гостей, розмірковуючи про "розвиток Росії", заявив, що "російська цивілізація" налічує "7,5 тисячі років за слов'янським літочисленням". Цією цифрою він збентежив навіть гостей шоу Соловйова.

Ефект доктора Фокса полягає в тому, що ефектна виразність виступаючого перед аудиторією може цілком затьмарити для слухачів неправдивість та безглуздість того, про що він промовляє. Ефект отримав таку назву у 1970 році. Тоді в медичній школі Каліфорнійського університету відбувся експеримент, під час якого виступив з доповіддю актор, що представився доктором Майроном Фоксом. Доповідь мала ознаки наукової, хоча була не зовсім такою. Актор, які не розумівся на тому, про що розповідав, виступив дуже експресивно та виразно, чим дуже сподобався слухачам.