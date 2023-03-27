Відео Азарьонка поширили в низці телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал. Варто зауважити, що кремлівський диктатор Владімір Путін наголошував, що Білорусь не зможе користуватися російською ядерною зброєю.

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Білоруський пропагандист лякає світ опроміненням

Азарьонок продовжує ганьбитися своїми відверто брехливими та божевільними заявами. Тепер він переконує своїх глядачів у тому, що Білорусь – ядерна держава, адже Росія хоче розмістити там своє ядерне озброєння.

Білорусь — ядерна держава. Держава, яка має можливість у разі нападу на її територію відповісти тактичною ядерною зброєю,

– заявив пропагандист.

Згідно з кремлівською методичкою, він не відкриває правди, зокрема не згадує про те, що Кремль не дозволив самопроголошеному президенту Білорусі Алєксандру Лукашенку користуватися своїм ядерним арсеналом. Окрім того, наразі російського ядерного озброєння на території фактично окупованої країни взагалі немає.

"Плаватиметься Варшава і потоне Вільнюс. Ми подивимося на матовий захід сонця та сходження чумного гриба на польському болоті. І так відбудеться потаємне! Не пхайтеся, панове, бо опромінимо!" – марить Азарьонок.

Дивіться відео Азарьонка:

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Ядерна зброя Росії в Білорусі: коротко