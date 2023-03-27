Видео Азаренка распространили в ряде телеграмм-каналов, сообщает 24 Канал. Следует заметить, что кремлевский диктатор Владимир Путин подчеркивал, что Беларусь не сможет пользоваться российским ядерным оружием.
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Белорусский пропагандист пугает мир облучением
Азаренок продолжает позориться своими откровенно лживыми и безумными заявлениями. Теперь он убеждает своих зрителей в том, что Беларусь – ядерное государство, ведь Россия хочет разместить там свое ядерное вооружение.
Беларусь – ядерное государство. Государство, имеющее возможность в случае нападения на его территорию ответить тактическим ядерным оружием,
– заявил пропагандист.
Согласно кремлевской методичке, он не открывает правды, в частности, не упоминает о том, что Кремль не разрешил самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко пользоваться своим ядерным арсеналом. Кроме того, российского ядерного вооружения на территории фактически оккупированной страны вообще нет.
"Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат и восхождение чумного гриба на польском болоте. И так свершится потаенное! Не суйтесь, панове, ибо облучим!" – грезит Азаренок.
Смотрите видео Азаренка:
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Ядерное оружие России в Беларуси: коротко
- Лукашенко не раз просил Путина о размещении российского ядерного оружия на своей территории. Теперь Москва готова к этому якобы потому, что Великобритания решила предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- До 1 июля на территории Белоруссии хотят построить хранилище. По словам кремлевского диктатора, говорится не о предоставлении Беларуси ядерного оружия для использования, а только о размещении ядерных сил России и, как обычно, эксплуатации территории страны для запугивания Запада оружием массового поражения.
- Аналитики ISW считают, что Путин, вероятно, хотел разместить российское ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного вторжения в Украину.