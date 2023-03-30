Почалося все традиційно зі звинувачень Заходу у всьому, що лише можна вигадати. Якщо і відзначати якісь таланти росіян, то це безперечно буде блискавичне перетворення в Україні на "двохсотих" та вміння нескінченно вигадувати закиди у бік цивілізованого світу, пише 24 Канал.

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Росіяни ледь не побилися на шоу Соловйова

Росіянин заявив, що Заходу начебто треба сировинна база у вигляді Росії. Відтак, він робить усе можливе, щоб країна-агресорка не займалася питаннями свого розвитку та освіти, а воювала з Україною.

Ба більше, росіянина настільки занесло, що він почав розповідати буцімто Захід хоче, щоб Росія "розібралася" ще й з країнами Балтії, а також Польщею і Фінляндією. Натомість Захід у цей час готувався б ставити Кремлю умови.

Що стосується розвитку Росії загалом, то це дуже цікаве питання. З огляду на все, що ми бачимо зовсім не складається враження, що "за поребриком" хтось хоче розвиватися. Втім, пропагандист іншої думки – він вважає, що зараз Росія має унікальний шанс відновити все, що мала.

У нас цивілізація – 7,5 тисячі років за слов'янським літочисленням. Проти нас цивілізація, якій трохи більше ніж 250 років,

– заявив росіянин.

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Цей абсурд збентежив навіть інших гостей шоу Соловйова. Вони почали мірятися, хто більше прочитав історичної літератури та намагалися зрозуміти, що і як треба складати, щоб з'явилася ця міфічна цифра у 7,5 тисячі років, але не вийшло.

Втім, безглуздим вигадкам російських пропагандистів немає меж. Тож наступного разу й не дивно буде, якщо вони почнуть заявляти, мовляв, Росія виникла ледь не одразу після Великого вибуху.