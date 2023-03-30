Про це 24 Каналу розповів Сергій Череватий – речник Східного угруповання ЗСУ. За його словами, українському народу слід особливо подбати про медіагігієну на тлі інформаційної війни.
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Реальна ситуація на фронті
Сергій Череватий пояснив, що противники продовжують здійснювати наступальні дії на Бахмутському та Куп'янсько-Армянському напрямку.
"У районі Бахмута ворог зміг провести 244 обстріли ствольною артилерією та реактивними системами залпового вогню. Відбулося 25 зіткнень", – наголосив він.
За його словами, з огляду на ситуацію росіяни намагаються різними способами протистояти ЗСУ, нерідко вдаючись до пропаганди.
Це як елемент їхньої інформаційної боротьби вже протягом багатьох місяців,
– зосередив увагу він.
На його думку, ворогу не вдається найголовнішого – заволодіти стратегічною ініціативою, прорвати українську оборону й взяти Бахмут, довкола якого точаться бої.
Що знову придумали російські пропагандисти
Сергій Череватий розказав, що ворог хоче просувати одразу на декількох напрямках. Саме тому наразі росіяни прагнуть дестабілізувати ситуацію як в нашому війську, так і суспільстві.
Вони викидають різні наративи про те, що досягли певних успіхів, що у нас немає якогось виду озброєння, якісь підрозділи втекли,
– повідомив він.
Також свідченням роботи пропаганди є військкори, які теж хочуть впливати на хід подій.
"Така інформаційна боротьба має потужну силу, коли в тебе ж хоча б відносні, але успіхи, коли ти зіштовхуєшся із чергою стратегічних невдач, то все-таки важко й одна пропаганда не може це витягнути", – переконаний Череватий.
Тому українці повинні не втрачати пильність.
Українцям варто фільтрувати інформацію
Сергій Череватий зауважив, що медіагігієна наразі є вкрай важливою.
За його словами, у Росії працюють "корисні ідіоти", які всюди шукають зраду і завжди готові до світового заколоту. Нерідко вони це роблять лише заради власної вигоди.
"Вони намагаються вбити клин про те, що нібито є тертя між командуванням військовим та військово-політичним", – розказав він.
Втім, українська сторона активно бореться із дезінформацією вже майже 9 років. І чітка позиція щодо незалежності та неподільності України сформована абсолютно на всіх рівнях.
Російська пропаганда в ділі
- Російська пропагандисти поширили інформацію про те, що наче їхні збройні сили почали перехоплювати ракету GLSDB. Проте цих ракет ще немає на озброєнні в ЗСУ.
- Владімір Соловйов сказав, якщо російська армія нібито залишиться в Європі, а насправді вона туди ще й не дійшла. Він додав, що окупанти не будуть "ставитися до поляків як до братів" і що, нібито, знищать всі "польські міста, навіть не використовуючи сухопутні війська".
- Пропагандистка Маргарита Симонян запропонувала "купити" українську землю за російські 300 мільярдів доларів, які є замороженими в Європі. За її словами, за цю суму, яку передадуть Україні, країні-агресорці нібито зможуть перейти окуповані регіони нашої країни, "які хочуть бути з Росією".