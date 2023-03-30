Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Череватый – спикер Восточной группировки ВСУ. По его словам, украинскому народу следует особо позаботиться о медиагигиене на фоне информационной войны.

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Реальная ситуация на фронте

Сергей Череватый пояснил, что противники продолжают совершать наступательные действия на Бахмутском и Купянско-Армянском направлении.

"В районе Бахмута враг смог провести 244 обстрела ствольной артиллерией и реактивными системами залпового огня. Произошло 25 столкновений", – подчеркнул он.

По его словам, учитывая ситуацию, россияне пытаются разными способами противостоять ВСУ, нередко прибегая к пропаганде.

Это как элемент их информационной борьбы уже на протяжении многих месяцев,

– сосредоточил внимание он.

По его мнению, врагу не удается самого главного – завладеть стратегической инициативой, прорвать украинскую оборону и взять Бахмут, вокруг которого ведутся бои.

Что снова придумали российские пропагандисты

Сергей Череватый рассказал, что враг хочет продвигать сразу на нескольких направлениях. Именно поэтому россияне стремятся дестабилизировать ситуацию как в нашем войске, так и обществе.

Они выбрасывают разные нарративы о том, что добились определенных успехов, что у нас нет какого-то вида вооружения, какие-то подразделения сбежали,

– сообщил он.

Также свидетельством работы пропаганды являются военные коры, которые тоже хотят влиять на ход событий.

"Такая информационная борьба имеет мощную силу, когда у тебя же хотя бы относительные, но успехи, когда ты сталкиваешься с очередью стратегических неудач, все же тяжело и одна пропаганда не может это вытянуть", – убежден Череватый.

Поэтому украинцы должны не терять бдительность.

Украинцам следует фильтровать информацию

Сергей Череватый отметил, что медиагигиена сейчас крайне важна.

По его словам, в России работают "полезные идиоты", которые повсюду ищут предательство и всегда готовы к мировому мятежу. Нередко они это делают только ради собственной выгоды.

"Они пытаются убить клин о том, что якобы есть трение между командованием военным и военно-политическим", – рассказал он.

Впрочем, украинская сторона активно борется с дезинформацией почти 9 лет. И четкая позиция по независимости и неделимости Украины сформирована абсолютно на всех уровнях.

Российская пропаганда в деле