На російському телебаченні лунають чергові погрози. Про це в ефірі 24 Каналу розповіли ведучі Ірина Узлова та Ігор Гаврищак.
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Де "Сармат" на Лондон?
Узлова зауважила, що тільки російські пропагандисти не збиралися знищувати: "Київ за 3 дні", "на Берлін" ходили, "Варшаву брали", "до Ла-Маншу доходили". А тепер планують знищити Велику Британію.
В шоу пропагандистки Скабєєвої один з учасників запропонував "стерти Велику Британію з лиця землі". На його божевільну думку, після цього "війна закінчиться", тому що ця країна у всьому винна і є головним "підбурювачем" у Європі.
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"П'ять місяців тому Кисєльов демонстрував, як ракета "Сармат" буде летіти до Лондона. Де вона? А тепер вони знову хочуть бомбити Велику Британію", – наголосив Ігор Гаврищак.
Більше скандальних заяв російських пропагандистів
- Маргарита Сімоньян на шоу Соловйова відзначилася "геніальною" ідеєю. Вона запропонувала "купити" українські землі за заморожені в Європі активи. Сімоньян пропонує за 300 мільярдів доларів, які нині арештовані, купити ті регіони України, які "хочуть бути з Росією".
- Сєргєй Мардан нервово відреагував на новину про те, що МКС в Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Пропагандист образливо назвав українських політиків і заявив, що вони "8 років носилися в соцмережах із Гаагою, як дурень з писаною торбою". Він вважає, що це видається "нєлєпо".
- Затята російська пропагандистка Скабєєва зчинила ґвалт через те, що українські бійці на фронті їдять сало. Вона мало не сказилася від того, що в окопах українці пригощають "настаящім" українським салом "настаящіва" афроамериканця. Цікаво, якою стане наступна архісерйозна тема для обговорення росіян.