Під час прямого ефіру на російському каналі пропагандистка Ольга Скабєєва почала розповідати, нібито у Великій Британії готуються подавати в ресторанах білок, тому що цих тварин багато в парках.

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Пропагандистка зганьбилася заявою про голод у Великій Британії

Скабєєва заявила, що у Великій Британії тепер "брак харчування". Тому британцям буцімто доведеться їсти білок, які живуть в парках.

Сьогодні стало відомо, що там в деяких ресторанах подаватимуть білок. З огляду на те, що тварин багато в парках, чому б їх не їсти, маючи на увазі брак харчування. Але від рішення допомагати Зеленському, постачати зброю, вони не відмовляються. Будуть жерти білок, але гаубиці поставлять,

– сказала пропагандистка.

Своє висловлювання вона підсумувала тим, що "сподіватися на протести" через уявний голод в Британії не варто. Звичайно, очевидно, що ні.

Російська пропаганда вже зганьбилася