на российском телевидении раздаются очередные угрозы. Об этом в эфире 24 Канала рассказали ведущие Ирина Узлова и Игорь Гаврищак.

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Где "Сармат" на Лондон?

Узлова заметила, что только российские пропагандисты не собирались уничтожать: "Киев за 3 дня", "на Берлин" ходили, "Варшаву брали", "до Ла-Манша доходили". А теперь планируют уничтожить Великобританию.

В шоу пропагандистки Скабеевой один из участников предложил "стереть Великобританию с лица земли". По его сумасшедшему мнению, после этого "война закончится", потому что эта страна во всем виновата и является главным "подстрекателем" в Европе.

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"Пять месяцев назад Киселев демонстрировал, как ракета "Сармат" будет лететь в Лондон. Где она? А теперь они снова хотят бомбить Великобританию", – подчеркнул Игорь Гаврищак.

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